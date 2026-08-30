Većina od 37 poginulih bili su starci iz doma, svjedoci o noći užasa: 'Eksplozije su bile na 10 minuta'

Većina od 37 poginulih u ruskom napadu u selu Myla u Kijevskoj oblasti bili su stanovnici privatnog doma za starije, javlja ukrajinska Pravda koja se poziva na informacije glasnogovornice Državne službe za hitne slučajeve Svitlanu Vodolagu.

Glasnogovornica je potvrdila da je do sada potvrđena smrt 27 osoba. Ostalih 10 je nepotvrđeno, jer se radi o posmrtnim ostacima pronađenima na mjestu ruskog napada. Konačan broj poginulih bit će poznat nakon što identifikacija završi.

Vodolaga je također izvijestila da su pripadnici spasilačkih jedinica "u prvim sekundama" uspjeli spasiti deset ljudi koji su bili na ulici i u podrumima te nisu mogli sami izaći. Kasnije su spasioci zajedno s policijom tijekom noći evakuirali oko 400 ljudi.

Spasiocima posao otežavaju ponovljeni ruski napadi.

Since last evening, efforts have been underway in the village of Myla near Kyiv to deal with the aftermath of a Russian drone strike. On-site coordination centers have been set up to assist people. All necessary services are deployed. State Emergency Service units are on the… pic.twitter.com/mQU2DHZYU7 — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2026

Detonacije čuli cijelu noć

Novinarska Hromadskih Diana Bucko objavila je na društvenim mrežama da je riječ o domu za starije "Dobra kuća". "Svi koji su bili u domu su poginuli. Pronađeno je najmanje 31 tijelo. Poginulo je još troje lokalaca. Dvoje ljudi stradalo je u kući nasuprot doma, a jedna osoba u automobilu", izvijestila je.

Novinarka prenosi da su mještani čuli dva udara u petak navečer. Detonacije su se, kaže, nastavile cijelu noć.

Reportažu iz sela napravio je portal Suspilne. Nakon napada pišu da na trijemu izgorjelog doma stoji 20 crnih vreća s tijelom, dok su oko ceste razbacani komadi bojevih glava, poderane žice, a u zraku je svjetlucavi pepeo i miris paljevine.

Dobri dom nalazio se preko puta skladišta u kojem se, između ostaloga, spremalo streljivo koje je detonirano u petak navečer nakon udara ruskog drona.

"Ne znam kako je itko mogao preživjeti u tom dom. Ondje su ležali stari ljudi, a kuća je imala strukturu poslovne zgrade. Nije bilo podruma, ničega"; prepričava Žana kroz suze. Živjela je u kući nasuprot pansiona. U ovom je napadu izgubila supruga i sada čeka da joj policija da dopuštenje da odveze njegovo tijelo.

'Tri sata su trajala kao tri dana'

Marinu i Pavla je njihov desetogodišnji sin prisilio da tijekom detonacija uđu u podrum. Bio je uplašen nakon prve eksplozije srušenog Shaheda.

"Dijete se bojalo. Prije samo tri dana bio je na operaciji mozga. Kad smo čuli da se dron srušio, bila je eksplozija, no nismo znali da će dalje detonirati", ispričala je Marina.

Detonacije su krenule u pola devet navečer. Pavlo se prisjeća da su iduća tri sata trajala kao tri dana: "Stalno su se čule male eksplozije. Morali smo izaći iz podruma i provjeriti gori li kuća. Velike eksplozije bile su svakih 10 minuta".

Mještani su znali da se streljivo skladišti u skladištima u selu Myla. Ljudi opisuju kako je vojska povremeno dolazila u skladišta u "velikim vozilima, istovarajući i utovarujući drvene sanduke“