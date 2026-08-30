Zastrašujuća snimka sa stadiona obišla svijet: Pogledajte koliko se avion približio krovu

Dramatične scene obilježile su početak drugog ragbijaškog testa između Južne Afrike i Novog Zelanda u Cape Townu. Spektakularni prelet dvaju putničkih zrakoplova iznad DHL stadiona trebao je biti efektan uvod u utakmicu, ali je kod dijela navijača izazvao pravi šok.

Dva zrakoplova Airlinka, Embraer 190, proletjela su iznad stadiona dok su se neposredno ispod njih aktivirali vatromet i pirotehnika. Na snimkama se činilo da su avioni prošli iznimno blizu krova stadiona, a posebno je pažnju privukao zrakoplov obojen u novozelandske motive.

One of the most terrifying angles https://t.co/VY9duuLEju pic.twitter.com/03cIpO7Enh — Matt Wallace (@MattWallace888) August 29, 2026

U jednom trenutku djelovalo je kao da se opasno približio konstrukciji, nakon čega je naglo podigao nos i nastavio let. Podaci praćenja leta sugerirali su da je jedan od zrakoplova možda prošao na svega pedesetak stopa iznad krova, odnosno približno 15 metara.

Snimke preleta brzo su se proširile društvenim mrežama, a brojni gledatelji izrazili su zabrinutost zbog visine na kojoj su zrakoplovi prošli iznad stadiona.

Airlink se nakon svega oglasio i odbacio tvrdnje da su zrakoplovi letjeli ispod dopuštene minimalne visine. Iz kompanije su poručili kako je cijela operacija bila detaljno planirana i uvježbavana te da je prelet izveden pri približno 150 čvorova, odnosno oko 278 kilometara na sat.

Naglasili su i kako su Južnoafrička uprava za civilno zrakoplovstvo (SACAA) te služba za kontrolu i navigaciju zračnog prometa (ATNS) sudjelovale u pripremi, dale potrebna odobrenja i pružile podršku kako bi prelet bio izveden sigurno.

Ipak, prizor dvaju putničkih zrakoplova koji prolaze tik iznad prepune tribine ostavio je snažan dojam na navijače i zasjenio sportski spektakl koji je trebao biti u prvom planu.