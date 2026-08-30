Državni vrh čestitao Hrgoviću: 'Vaš uspjeh na ponos je cijeloj Hrvatskoj'

Vlada Republike Hrvatske je na svom X profilu čestitala boksaču Filipu Hrgoviću, koji je kasno sinoć u Londonu osvojio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po IBF verziji.

Filip Hrgović je u Londonu ispisao povijest i postao prvi hrvatski boksač s naslovom svjetskog prvaka IBF verzije. Upornost, karakter i snaga Filipa Hrgovića obilježili su i ovu borbu u kojoj je pobijedio britanskog boksača Mosesa Itaumu, piše na službenom X profilu vlade.

Filip Hrgović večeras je u Londonu ispisao povijest i postao prvi hrvatski boksač s naslovom svjetskog prvaka @IBFUSBAboxing u teškoj kategoriji 🥊🏆! Upornost, karakter i snaga @Filip_Hrgovic obilježili su i ovu borbu u kojoj je pobijedio britanskog boksača Mosesa Itaumu… pic.twitter.com/7kRYW1N8vx — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) August 29, 2026

I predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković čestitao je Filipu Hrgoviću na osvojenom naslovu svjetskog boksačkog prvaka.

"U dramatičnoj i iznimno zahtjevnoj borbi pokazali ste izuzetno boksačko umijeće, ali i ono što vrhunske sportaše čini istinskim šampionima – izvanrednu fizičku i mentalnu pripremljenost, golemu upornost, vjeru u sebe i nepokolebljivu odlučnost da ne odustanete ni kada je najteže. Boreći se protiv iznimno talentiranog Mosesa Itaume prošli ste i kroz teške trenutke, no unatoč pritisku ostali ustrajni u svojoj nakani da svima pokažete da ste upravo Vi sljedeći svjetski prvak. Vaša glad za pobjedom bila je snažnija od svih protivnikovih udaraca, a upravo su Vaša izdržljivost, karakter i iskustvo u konačnici prelomili borbu u Vašu korist. Vaš uspjeh na ponos je cijeloj Hrvatskoj i još je jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti i najveći sportski snovi" stoji u poruci Gordana Jandrokovića.

Hrgoviću su, između ostalih, čestitali i GNK Dinamo Zagreb, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski nogometni savez te brojni vrhunski hrvatski sportaši među kojima se ističu Luka Modrić, Željko Mavrović, Ante Delija, Roberto Soldić, Ivan Rakitić, Barbara Matić, braća Sinkovići i mnogi drugi.