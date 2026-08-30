Messi razbio Montreal i prestigao Musu u utrci za najboljeg strijelca

Lionel Messi postigao je četiri gola u pobjedi Inter Miamija nad Montrealom 7-1 u MLS-u, a s ukupno 18 golova vratio se na vrh ljestvice strijelaca, smijenivši hrvatskog napadača Petra Musu.

Messi je dva puta zabio iz igre i dokazao svoje majstorstvo s dva gola iz slobodnih udaraca. Argentinac je također jednom asistirao, kada je zabio Urugvajac Luis Suarez.Inter, koji je slavio prvu pobjedu u pet utakmica, nikada nije postigao sedam golova protiv protivnika iz MLS-a u ligi.

Messi sada ima 18 golova i 9 asista, a Musa je na drugom mjestu sa 16 pogodaka i dvije asistencije.