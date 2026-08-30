FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
pao poker /

Messi razbio Montreal i prestigao Musu u utrci za najboljeg strijelca

Messi razbio Montreal i prestigao Musu u utrci za najboljeg strijelca
×
Foto: Chris Arjoon/Zuma Press/Profimedia

Messi sada ima 18 golova i 9 asista, a Musa je na drugom mjestu sa 16 pogodaka i dvije asistencije.

30.8.2026.
11:30
Hina
Chris Arjoon/Zuma Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Lionel Messi postigao je četiri gola u pobjedi Inter Miamija nad Montrealom 7-1 u MLS-u, a s ukupno 18 golova vratio se na vrh ljestvice strijelaca, smijenivši hrvatskog napadača Petra Musu.

Messi je dva puta zabio iz igre i dokazao svoje majstorstvo s dva gola iz slobodnih udaraca. Argentinac je također jednom asistirao, kada je zabio Urugvajac Luis Suarez.Inter, koji je slavio prvu pobjedu u pet utakmica, nikada nije postigao sedam golova protiv protivnika iz MLS-a u ligi.

Messi sada ima 18 golova i 9 asista, a Musa je na drugom mjestu sa 16 pogodaka i dvije asistencije. 

Lionel MessiMlsPetar Musa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike