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Policija nije imala puno posla na spektaklu u Vukovaru: Evo prema koliko osoba su postupali

Policija nije imala puno posla na spektaklu u Vukovaru: Evo prema koliko osoba su postupali
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zbog velikog interesa u dijelu grada bila je uvedena i posebna regulacija prometa

30.8.2026.
12:00
J.S.
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Marko Perković Thompson održao je u Vukovaru koncert pred tisućama posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. 

Događaj u gradskoj Gospodarskoj zoni imao je i humanitarni karaktera. Zbog velikog interesa u dijelu grada bila je uvedena i posebna regulacija prometa.

Kako nam je potvrđeno iz PU vukovarsko-srijemske, sve se odvijalo vrlo sigurno i nesmetano, a do samog završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi zbog počinjenih prekršaja. 

U nekoliko desetaka slučaja taj se broj prekršaja odnosio na posjedovanje pirotehnike, a sedam prekršaja bilo je i iz domene javnog reda i mira, odnosno postupalo se u skladu sa zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira, kažu za Net.hr iz policije. 

Marko Perković ThompsonMarko Perković Thompson KoncertVukovarPolicijaPostupanje Policije
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