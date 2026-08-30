Policija nije imala puno posla na spektaklu u Vukovaru: Evo prema koliko osoba su postupali

Marko Perković Thompson održao je u Vukovaru koncert pred tisućama posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva.

Događaj u gradskoj Gospodarskoj zoni imao je i humanitarni karaktera. Zbog velikog interesa u dijelu grada bila je uvedena i posebna regulacija prometa.

Kako nam je potvrđeno iz PU vukovarsko-srijemske, sve se odvijalo vrlo sigurno i nesmetano, a do samog završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi zbog počinjenih prekršaja.

U nekoliko desetaka slučaja taj se broj prekršaja odnosio na posjedovanje pirotehnike, a sedam prekršaja bilo je i iz domene javnog reda i mira, odnosno postupalo se u skladu sa zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira, kažu za Net.hr iz policije.