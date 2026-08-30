Pokazali veliko srce: Crnogorci organiziraju humanitarni koncert za pomoć Omišu i Pelješcu

Humanitarni koncert "Zeleni akordi za ranjenu obalu“, čiji će dio prihoda biti namijenjen pomoći stradalima u požaru kod Omiša i obnovi crkve svetog Petra u Potomju na Pelješcu, održat će se u ponedjeljak u Prčnju kod Kotora.

Koncert počinje u 20 sati ispred Samostanskog kompleksa svetog Nikole, a nastupit će domaće klape. Organizira ga NVO Međunarodni festival klapa Perast u suradnji sa Župom Rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj i uz potporu Kotorske biskupije.

U požaru koji je 13. kolovoza izbio kod Lokve Rogoznice i proširio se prema Omišu, izgorjelo je oko tisuću hektara, dvije su osobe poginule, a 38 ih je ozlijeđeno.

Dan kasnije, požar je zahvatio i Pelješac, gdje je u Potomju potpuno izgorjela crkva svetog Petra na mjesnom groblju.

Dio prihoda od humanitarnog koncerta "Zeleni akordi za ranjenu obalu“ bit će izdvojen i za pilote koji su sudjelovali u gašenju požara na području Boke Kotorske.

Organizatori navode da je cilj koncerta prikupljanje pomoći stradalima i doprinos očuvanju kulturne baštine.