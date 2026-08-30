Hrvatska bi ga dočekala kao heroja, ali Hrgović ima jasnu poruku: 'Nemojte me čekati, neću doći'

Dok se dojmovi nakon velike boksačke večeri još uvijek sliježu, Filip Hrgović uživa u najvećem uspjehu svoje profesionalne karijere. Hrvatski teškaš nakon devet iscrpljujućih rundi protiv mladog Mosesa Itaume stigao je do naslova svjetskog prvaka.

Itauma je u prvom dijelu borbe izgledao brže, svježije i konkretnije. Pogađao je snažnim kombinacijama, stvarao pritisak i dugo držao kontrolu nad mečem. Hrgović je, međutim, izdržao njegove najbolje udarce i kako je borba odmicala počeo sve više preuzimati inicijativu.

U devetoj rundi odnos snaga potpuno se promijenio. Itauma je djelovao iscrpljeno, dok je Hrgović krenuo naprijed, tjerao ga prema konopcima i povećavao pritisak. Publika u O2 Areni gledala je kako hrvatski boksač okreće borbu i dolazi do najveće pobjede karijere.

Nakon svega očekivalo bi se veliko slavlje, no Hrgović ima potpuno drukčije planove. U prvoj izjavi nakon borbe za Večernji list jasno je poručio da ga nikakav javni doček trenutačno ne zanima.

„Nemam nikakve želje za slavlje, ne zanima me slavlje. Slavlje je osjećaj koji imam, postao sam svjetski prvak. Nemojte mi organizirati nikakvo slavlje jer neću doći. Želim biti sa svojom ženom i bebom, nitko ne zna gdje idem. Bit će drugih prilika“, rekao je Hrgović.

Nakon najveće pobjede karijere tako mu je trenutačno najvažnije vrijeme provesti s obitelji, daleko od reflektora i velikih proslava.