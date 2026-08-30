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moglo bi odjeknuti /

Rudeš ne staje! Doveli Lovrića i Fernandesa, a sada krenuli po legendu Vatrenih

Rudeš ne staje! Doveli Lovrića i Fernandesa, a sada krenuli po legendu Vatrenih
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ako se transfer realizira, trener Alen Peternac dobio bi iskusnog igrača i lidera koji iza sebe ima bogatu karijeru na najvišoj razini europskog nogometa.

30.8.2026.
14:03
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Prijelazni rok u hrvatskom nogometu ulazi u završnu fazu, a klubovi pokušavaju kompletirati svoje kadrove za nastavak sezone. Dok jedni zbog nastupa na više frontova traže dodatnu širinu, drugi popunjavaju problematične pozicije ili slažu momčad s ciljem ostanka u ligi.

U takvom razdoblju mogla bi odjeknuti jedna od najvećih transfernih priča ovog ljeta. Kako pišu Sportske novosti, Rudeš bi svoje redove mogao pojačati Dejanom Lovrenom.

Dolazak 37-godišnjeg bivšeg hrvatskog reprezentativca predstavljao bi veliko iznenađenje, posebno nakon što je Rudeš već doveo Kristijana Lovrića i Juniora Fernandesa. Ako se transfer realizira, trener Alen Peternac dobio bi iskusnog igrača i lidera koji iza sebe ima bogatu karijeru na najvišoj razini europskog nogometa.

Lovren je iz Dinama krenuo prema europskoj sceni, a tijekom karijere nosio je dresove Lyona, Liverpoola, Zenita i PAOK-a. Osvojio je Ligu prvaka, Premier ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Veliki trag ostavio je i u hrvatskoj reprezentaciji, za koju je upisao 78 nastupa. Bio je dio generacije koja je 2018. godine u Rusiji osvojila svjetsko srebro, kao i momčadi koja je četiri godine kasnije u Katru stigla do brončane medalje.

Dejan LovrenRudešAlen Peternac
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