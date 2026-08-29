Kovačević otkrio što ga muči nakon Istre: 'Nevjerojatno kako smo to dopustili'

Dinamo je na gostovanju kod Istre 1961 na Aldo Drosini osvojio bod nakon remija 2:2, a trener Modrih Mario Kovačević nakon utakmice nije skrivao da je očekivao bolju predstavu svoje momčadi. Ipak, s obzirom na okolnosti i činjenicu da se Dinamo dva puta vraćao iz rezultatskog minusa, konačnim ishodom nije bio pretjerano nezadovoljan.

Zagrebačka momčad u Pulu je stigla samo nekoliko dana nakon europskog razočaranja i ispadanja od Vikinga, što se, prema riječima Dinamova trenera, osjetilo posebno na početku utakmice.

„Nisam loše raspoložen. Sretan sam što smo se dva puta vratili. Nije bilo lako samo nekoliko dana nakon poraza od Vikinga i ispadanja odigrati protiv ovako dobrog protivnika. Nažalost, u nekom smo nizu u kojem sve što nam protivnici puknu prema golu – zabiju. Bili su brži i življi, ali mi smo se oba puta digli na vrijeme i izjednačili. Nevjerojatno je kako su nam zabili taj drugi gol, kako su nam samo prošli kroz sredinu obrane. Ovo je bilo najbolje što smo mogli poslati na teren s obzirom na okolnosti u momčadi, a prvih 15-ak minuta se baš vidjelo da smo nekako teški. Realan rezultat protiv jako dobre Istre“, započeo je Kovačević.

S obzirom na zahtjevnu europsku utakmicu, očekivalo se više promjena u Dinamovoj početnoj postavi. Kovačević je, međutim, objasnio kako nije imao previše prostora za dodatne rotacije, a otkrio je i da je Niko Galešić otpao zbog ozljede.

„Pa dobro, da, imali smo dvije promjene. Galešić je trebao igrati, ali ozlijedio se na treningu pa nije konkurirao. Kasnije su ušli igrači koji su dobili pola sata. Igrala je najjača ekipa u ovom trenutku.“

Posebno nezadovoljan bio je početkom utakmice. Istra je izgledala svježije i brže, a Dinamo je ponovno skupo platio pogreške u obrani.

„U prvih 15 minuta sam vidio da smo mi baš nekako spori, Istra je bila brža, življa. Istra je povela, ali jasno da smo se mi poslije toga nametnuli i na vrijeme izjednačili, po meni. Dobro smo mi to sve kontrolirali, ali onda se dogodio taj drugi gol. Nevjerojatno kako smo dozvolili to, da nam prođe kroz sredinu dodavanje. Istra je to lijepo odigrala. Znali smo da imaju razigrane, dobre igrače, koji znaju kvalitetno ući u završnicu, i opet su nas kaznili za 2:1. Onda nam je bilo još teže poslije, ali opet moram reći da smo protiv jedne jako dobre, solidne Istre cijelo drugo poluvrijeme napadali. Istra je imala tu jednu priliku, ali ostalo smo sve kontrolirali. Tražili smo gol, imali šanse i evo, na kraju opet kažem, po meni, realan rezultat.“

Jedan od ključnih trenutaka dogodio se kada je Ivan Nevistić zaustavio veliku priliku Istre. Dinamov vratar posljednjih je dana bio na udaru kritika, ali je u Puli važnom intervencijom zadržao svoju momčad u utakmici.

„Utakmica se okrenula na našu stranu odmah nakon prve obrane našeg golmana. Drago mi je zbog Ivana, to je bilo ključno da dođemo do tog boda. Slijedi Gorica? Napokon ćemo imati cijeli tjedan da napravimo pripreme kako spada i osvježimo se. Ne trebamo odmor, ali treba nam osvježenje. Bila je ovo 27. utakmica u nizu bez poraza, ali trebali smo odigrati bolje prvo poluvrijeme. Ne želim opravdanja tražiti u vremenskim uvjetima, ali nije bilo lako zbog ove sparine. Čestitam Istri, imali su prelijepe akcije kod oba gola, ali svjesni smo da smo ispali naivni u tim situacijama“, zaključio je Kovačević.