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HAVARIJA NA OBALI /

Nevrijeme na Cipru uzelo prvu žrtvu: Oluja poplavila ulice, pokrenula i klizišta

Nevrijeme na Cipru uzelo prvu žrtvu: Oluja poplavila ulice, pokrenula i klizišta
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Foto: Jewel SAMAD/AFP/Profimedia

Jaka kiša i snažni vjetrovi zahvatili su mediteranski otok u subotu, što je poplavilo ulice, pokrenulo klizišta i srušilo brojna stabla

29.8.2026.
22:30
Hina
Jewel SAMAD/AFP/Profimedia
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Jedna je osoba poginula, a šest ih je spašeno nakon što je snažno nevrijeme praćeno uzburkanim morem uzrokovalo udaranje triju brodova u stijene i njihovo potonuće kod Cipra u subotu, javljaju lokalni mediji.

Muškarac je izvučen bez svijesti iz mora spasilačkim helikopterom u blizini rta Cape Greco na jugoistočnoj obali otoka i naknadno je proglašen mrtvim, dok je dvoje preživjelih zadržano na liječenju u bolnici, izvijestio je portal Sigmalive.

Nevrijeme na Cipru uzelo prvu žrtvu: Oluja poplavila ulice, pokrenula i klizišta
Foto: Jewel SAMAD/AFP/Profimedia
Nevrijeme na Cipru uzelo prvu žrtvu: Oluja poplavila ulice, pokrenula i klizišta
Foto: Jewel SAMAD/AFP/Profimedia

Jaka kiša i snažni vjetrovi zahvatili su mediteranski otok u subotu, što je poplavilo ulice, pokrenulo klizišta i srušilo brojna stabla.

Vatrogasna služba primila je brojne hitne pozive zbog štete od oluje. Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je da je većina intervencija bila u području oko glavnog grada Nikozije.

OlujaCiparžrtveCrna Kronika
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