Hrvatska pobjedom otvorila Svjetsko prvenstvo, kapetan potvrdio tri boda s bijele točke

Hrvatska socca reprezentacija pobjedom je započela svoj put na Svjetskom prvenstvu koje se ove godine održava u njemačkom Essenu. U prvoj utakmici zahtjevne skupine G, izabranici izbornika Dine Kovača svladali su debitanta na natjecanju, reprezentaciju Afganistana, s konačnih 2:0, čime su na najbolji mogući način najavili pohod na jednu od medalja.

Pobjeda je izborena težim putem nego što to rezultat sugerira, no na kraju su presudili veće iskustvo i kvaliteta hrvatskih igrača. Ovim su rezultatom postavljeni čvrsti temelji za nastavak natjecanja, gdje Hrvatsku još očekuju dvoboji s Peruom i Italijom.

Od samog početka utakmice Hrvatska je preuzela kontrolu nad posjedom lopte i nametnula svoj ritam igre. Ipak, Afganistanci, koji po prvi put nastupaju na ovako velikom natjecanju, pokazali su se kao organiziran i borben protivnik. Njihova obrana dugo je odolijevala napadima Kovačevih igrača, koji su strpljivo gradili igru i tražili pukotinu u suparničkom bloku. Ključni trenutak prvog dijela dogodio se u 15. minuti. Nakon jedne dobro izrađene akcije, lopta je došla do Duje Medaka, koji preciznim udarcem matira afganistanskog vratara za vodstvo od 1:0. Bio je to pogodak koji je donio olakšanje na hrvatsku klupu i usmjerio utakmicu u željenom smjeru. Izbornik Dino Kovač uoči utakmice naglašavao je kako je Afganistan velika nepoznanica, stoga je rano vodstvo bilo od iznimne važnosti za psihološku stabilnost momčadi.

Utakmicu Hrvatska - Peru gledajte na platformi VOYO u ponedjeljak od 11 sati.

U nastavku susreta Hrvatska je nastavila s pritiskom, tražeći drugi pogodak kojim bi definitivno riješila pitanje pobjednika. Afganistanci su se pokušavali vratiti u igru, no njihovi napadi uglavnom su bili bezopasni. Konačna odluka pala je u 27. minuti. Ivan Hajdić vješto se probio u kazneni prostor gdje je bio nepropisno zaustavljen, a sudac je nakon konzultacije s video tehnologijom (VAR) pokazao na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo kapetan i hladnokrvno realizirao kazneni udarac za 2:0, otklonivši tako svaku sumnju u ishod dvoboja. Iako su Afganistanci do kraja susreta imali svoju najbolju priliku, kada je Amid Agha u 33. minuti pogodio gredu, rezultat se više nije mijenjao. Hrvatska je rutinski privela utakmicu kraju i upisala prva tri boda.

Pobjeda na otvaranju turnira od ključne je važnosti, a izbornik Kovač može biti zadovoljan prikazanim, posebice disciplinom i strpljenjem svoje momčadi. Socca, kao dinamična inačica malog nogometa koja se igra šest na šest, ne prašta opuštanje, a Hrvatska je pokazala zrelost potrebnu za velika natjecanja. Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Essenu, koje se održava od 28. kolovoza do šestog rujna, okupilo je čak 48 reprezentacija, što svjedoči o rastućoj popularnosti ovog sporta na globalnoj razini. Pred Hrvatskom je sada kratak odmor, a zatim priprema za sljedeći izazov. Već u ponedjeljak, 31. kolovoza, u 11 sati na rasporedu je utakmica protiv reprezentacije Perua. Nakon toga slijedi i posljednji dvoboj u skupini protiv uvijek neugodne Italije. S prva tri boda u džepu, Hrvatska s optimizmom gleda prema osmini finala, a pobjeda protiv Afganistana bila je savršen prvi korak na tom putu.