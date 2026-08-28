Essen ponovno epicentar malog nogometa: Tko sve igra na Socca Svjetskom prvenstvu?

Njemački grad Essen, koji je 2023. godine srušio rekorde posjećenosti, ponovno ugošćuje elitu malog nogometa.

Od 28. kolovoza do 6. rujna 2026., 48 reprezentacija bori se za naslov svjetskog prvaka na Socca Svjetskom prvenstvu, turniru koji iz godine u godinu raste i privlači sve veću pažnju globalne publike. Ždrijeb je donio nekoliko iznimno zanimljivih skupina, a Hrvatska se našla u jednoj od najzahtjevnijih.

Globalni fenomen zvan Socca

Međunarodna Socca federacija (ISF), osnovana krajem 2017. godine, u kratkom je vremenu uspjela stvoriti respektabilno natjecanje koje okuplja najbolje svjetske malonogometne ekipe u dinamičnom formatu šest na šest. Lansirana na ceremoniji u Birminghamu u veljači 2018., uz prisustvo uglednika poput slavnog suca Marka Clattenburga, organizacija je postavila temelje za globalnu ekspanziju. Prvo Svjetsko prvenstvo održano je iste godine u Lisabonu, u namjenski izgrađenom stadionu Trunkwala, gdje je Njemačka u finalu svladala Poljsku s 1:0.

Uspjeh premijernog izdanja, koje su podržala i imena poput Lukasa Podolskog, bio je tek početak. Turnir se 2019. preselio na Kretu, gdje je Rusija nadigrala Poljsku u uzbudljivom finalu. Nakon stanke, prvenstvo je 2022. održano u Budimpešti, da bi pravi procvat doživjelo 2023. godine, upravo u Essenu. Taj je turnir, na kojem je sudjelovalo 44 nacije, privukao više od 130 tisuća gledatelja, a naslov prvaka odnio je Kazahstan pobjedom protiv Ukrajine. Rastuća popularnost ogleda se i u medijskoj pokrivenosti; televizijska prava prodaju se u gotovo stotinu zemalja, a prijenosi putem interneta dosežu desetke milijuna gledatelja.

Foto: Markus Endberg/imago sportfotodienst/Profimedia

Essen 2026: Tko su favoriti iz sjene?

Povratak Svjetskog prvenstva u Essen potvrda je izvanredne organizacije i atmosfere iz 2023. godine. Ovoga puta, natjecanje je prošireno na 48 reprezentacija raspoređenih u 12 skupina, što jamči još veću neizvjesnost. Središnji trg Kennedyplatz ponovno je arena u kojoj se ispisuju nove stranice povijesti ovog sporta. Pogled na skupine otkriva nekoliko potencijalnih "mina" i dvoboja koji mogu definirati daljnji tijek natjecanja.

Branitelj naslova, Kazahstan, nalazi se u skupini H s Belgijom, Irakom i Turskom, što im jamči težak put prema obrani titule. Njemačka, kao domaćin i prvi povijesni prvak, predvodnik je skupine A, gdje su im protivnici Argentina, Češka i Indonezija. Zanimljivo je i u skupini B, gdje se sastaju Brazil, Srbija, Luksemburg i Sjedinjene Američke Države.

Hrvatska u zahtjevnoj skupini s Italijom

Hrvatska reprezentacija, koja je 2023. godine iskustvo skupljala u skupini s Kostarikom i Marokom, ovoga puta našla se u iznimno zahtjevnom okruženju. Voljom ždrijeba smještena je u skupinu G, gdje odmjerava snage s vječnim rivalima Talijanima, poletnom reprezentacijom Perua te Afganistanom, koji predstavlja svojevrsnu nepoznanicu. Svaka utakmica je ključna za prolazak u nokaut fazu, a dvoboj s Italijom zasigurno privlači najveću pozornost ljubitelja malog nogometa na ovim prostorima. Ovo je pravi test zrelosti i kvalitete za hrvatske predstavnike.

Pogled na ostale skupine

Ništa manje uzbudljivo nije ni u ostalim grupama. U skupini C snage će odmjeriti Grčka, Irska, Kolumbija i Sirija, dok skupina D donosi sraz Engleske, Kostarike, Bugarske i Indije. Francuska, finalist Socca EuroCupa 2025., nalazi se u skupini E s Australijom, Latvijom i Libijom, što im daje ulogu favorita za prvo mjesto. Zanimljiva je i skupina F u kojoj su Mađarska, Nigerija, Albanija i Urugvaj, predstavnici četiri različita nogometna stila.

Velika pozornost bit će usmjerena na skupinu I, gdje se nalazi Ukrajina, finalist iz 2023., a protivnici su joj Pakistan, Libanon i Gruzija. U skupini J nalaze se Španjolska i Rumunjska, dvije tradicionalno jake malonogometne nacije, a društvo im prave Kanada i Uzbekistan. Skupina K okuplja Dansku, Sloveniju, Kinu i Oman, dok skupina L također obećava napetost, s Poljskom, finalistom prvih dvaju prvenstava, te Čileom, Kosovom i Marokom.

Deset dana vrhunskog malog nogometa u srcu Essena pruža priliku manjim nogometnim nacijama da se pokažu na velikoj pozornici, ali i da potvrde status onih koji već godinama dominiraju. Socca Svjetsko prvenstvo dokaz je da strast prema nogometu ne poznaje granice i da se najljepše priče često pišu na manjim terenima, daleko od svjetala velikih stadiona. Essen je spreman za još jedan spektakl, a svijet s nestrpljenjem iščekuje novog prvaka.