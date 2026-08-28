Evo kad i gdje gledati prvi nastup malonogometne reprezentacije Hrvatske na SP-u

Nakon jednogodišnje stanke i propuštenog prvenstva u Meksiku, hrvatska socca malonogometna reprezentacija vraća se na najveću pozornicu.

U Essenu, gradu sretnih uspomena, izabranici Dine Kovača kreću u lov na jedino odličje koje im nedostaje - zlato. Put započinju u subotu, 29. kolovoza, u 17 sati, a prvi protivnik u skupini G bit će Afganistan, selekcija koja je na turnir stigla u posljednji čas i potpuna je nepoznanica.

Afganistanci su na turnir uskočili kao zamjena za Južnoafričku Republiku zbog problema s vizama. Njihov dolazak u Essen priča je za sebe – dolaze iz zemlje koja se godinama suočava s dubokom humanitarnom i političkom krizom, zbog čega je njihov sportski kolektiv potpuna enigma. Nema dostupnih snimki njihovih utakmica niti detaljnih informacija o igračima, što onemogućuje bilo kakvu taktičku pripremu. Upravo takve utakmice, bez prethodne analize, često su najopasnije. Nakon otvaranja, slijedi dvoboj s Peruom, koji je autsajder, dok će posljednji susret u skupini biti malonogometni klasik protiv Italije. Ti su dvoboji uvijek nabijeni tenzijama, no Kovačeva se momčad nada kako će do tada već osigurati prolazak i boriti se za prvo mjesto, koje donosi lakši put u eliminacijskoj fazi. Pobjeda protiv Afganistana je stoga imperativ.

Prvu utakmicu Hrvatska u Essenu igra u petak, 29. kolovoza, u 17:00 protiv Afganistana. Utakmicu možete gledati na kanalu Zona Sport na platformi VOYO.

Povratak na mjesto uspjeha

Essen za hrvatske malonogometaše nije samo još jedan grad domaćin. Upravo je na središnjem trgu Kennedyplatz 2023. godine ova generacija ostvarila velik uspjeh, osvojivši četvrto mjesto i najavivši ulazak u sam vrh svjetske socce. Taj je rezultat bio temelj za sve što je uslijedilo: svjetska bronca u Omanu 2024. te niz medalja s europskih prvenstava, gdje Hrvatska nikada nije ostala bez odličja (srebro 2024., bronce 2023. i 2025.). Zbog financijskih poteškoća morali su preskočiti prošlogodišnji turnir u Meksiku, no sada se vraćaju gladniji no ikad. "Veselimo se povratku na Svjetsko prvenstvo. Iza nas su odlični rezultati posljednjih godina i oni nam daju pravo vjerovati da i u Essenu možemo napraviti velike stvari", poručio je optimistični izbornik Dino Kovač, koji je u Njemačku poveo dvanaest igrača, kombinaciju iskustva i novih snaga.

Deset dana vrhunskog nogometa i navijačke strasti je pred nama. Hrvatska u Essen dolazi kao jedan od favorita, s jasnim ciljem da se konačno popne na svjetski tron. Generacija koja je navikla na postolja želi ispisati povijest i okititi se zlatom. Prvi ispit protiv Afganistana, koji možete pratiti uživo na kanalu Zona Sport TV putem platforme VOYO u subotu od 17 sati, dat će prve odgovore o snazi Kovačeve ekipe na njihovom putu prema slavi

Dinamična igra i festivalska kulisa

Za one koji se tek upoznaju s ovim sportom, socca je više od običnog malog nogometa. Igra se u dinamičnom formatu šest protiv šest na terenu dimenzija 46x26 metara, što jamči brzinu i stalnu akciju. Pravila su specifična i dodatno ubrzavaju igru: žuti karton znači isključenje igrača na dvije minute, dok crveni karton ekipu ostavlja s igračem manje čak pet minuta. Nema zaleđa, a utakmice u skupini traju dva puta po petnaest minuta nezaustavljive igre. No, Socca Svjetsko prvenstvo nije samo sport. Organizatori ga opisuju kao spoj nogometa i festivala. Privremeni stadion kapaciteta preko dvije tisuće gledatelja okružen je fan zonom s glazbom i štandovima s hranom i pićem, stvarajući atmosferu velikih navijačkih okupljanja. Podatak da je turnir u Essenu 2023. godine privukao 130.000 gledatelja najbolje govori o popularnosti ovog globalnog događaja.