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Hrvatska socca reprezentacija odlazi na Svjetsko prvenstvo: 'Nadam se da možemo osvojiti zlato'

Hrvatska socca reprezentacija odlazi na Svjetsko prvenstvo: 'Nadam se da možemo osvojiti zlato'
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Foto: Socca Croatia

Hrvatsku socca reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu možete gledati na kanalu Zona Sport na platformi Voyo

26.8.2026.
16:58
Sportski.net
Socca Croatia
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Hrvatska socca reprezentacija na Socca Svjetsko prvenstvo u malom nogometu, koje se održava od 28. kolovoza do 6. rujna u njemačkom Essenu, odlazi s velikim ambicijama.

Izbornik hrvatske socca malonogometne reprezentacije Dino Kovač predstavio je na konferenciji za medije popis na kojemu je ukupno 12 igrača, među kojima su i dva vratara, uz mogućnost poziva još tri dodatna igrača, među kojima ima i novih imena, objavio je na službenoj stranici Hrvatski socca malonogometni savez.

"Neki igrači nažalost nisu mogli biti s nama iz različitih razloga. Stoga smo se okrenuli novim igračima i pomoći ćemo im da se što prije uklope u našu ekipu, kako bismo zadržali zajedništvo koje nas krasi već godinama. Vjerujem da ćemo uspjeti u tome jer su svi ti dečki kvalitetom i karakterom zaslužili biti ovdje“, rekao je izbornik Kovač.

Hrvatska je na SP-u smještena u skupinu u kojoj će joj protivnici biti Afganistan, Peru i Italija. Talijani su najpoznatiji protivnik, a s njima je Hrvatska igrala već nekoliko puta i dobro prolazila.

Prvu utakmicu Hrvatska u Essenu igra u petak, 29. kolovoza, u 17:00 protiv Afganistana. Utakmicu možete gledati na kanalu Zona Sport na platformi Voyo.

"Nadam se da će tako biti i ovaj put s Italijom. Što se tiče ostalih, Afganistan, s kojima igramo prvu utakmicu, na Svjetsko prvenstvo ušao je umjesto Južne Afrike, jer je njihova reprezentacija imala problema s vizama za ulaz u Njemačku. Do sada se nisu pojavljivali na velikim natjecanjima i apsolutna su nam nepoznanica. No, nedavno su igrali protiv Njemačke i izgubili minimalno, 1:0, što znači da nisu loša reprezentacija i moramo biti jako oprezni. Isto tako, Peru, s kojim igramo drugu utakmicu, do sada je bio samo na jednom velikom natjecanju i nije prošao skupinu. Nadam se da bi nam to mogle biti malo lakše dvije uvodne utakmice, u kojima će se dečki još malo uigrati i bolje ‘prepoznati’ na terenu, a potom s Italijom igrati za prvo mjesto u skupini", komentirao je Kovač pa na izravno pitanje o očekivanjima rekao da "na ovakva natjecanja nitko ne odlazi biti treći ili četvrti, svi žele biti prvi“.

Hrvatska socca reprezentacija odlazi na Svjetsko prvenstvo: 'Nadam se da možemo osvojiti zlato'
Foto: Meteoraprodukcija

„Nadam se da uz pomoć naših brojnih navijača ovaj put možemo osvojiti i zlatnu medalju“, poručio je hrvatski izbornik.

Prvu utakmicu Hrvatska u Essenu igra u petak, 29. kolovoza, u 17:00 protiv Afganistana. Utakmicu možete gledati na kanalu Zona Sport na platformi Voyo.

 

Socca Svjetsko PrvenstvoHrvatska Reprezentacija
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