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EMOTIVNO /

Thompson na gitari zapjevao 'Sine moj' pa poslao poruku Anti Mihaelu. Donosimo dirljivi trenutak

U srpnju 2022. hrvatska je javnost doznala da je dječak hitno prebačen iz Splita u Zagreb nakon što mu je pozlilo

29.8.2026.
22:57
danas.hr
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Na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru bio je kako je ranije doznao RTL Danas i glazbenikov sin Ante Mihael.

Dok je na gitari izvodio pjesmu "Sine moj", Thompson je pozdravio sina.

"Ante, voli te tata", poručio mu je pjevač i mahnuo mu. "Vi ste se svi molili za njega", poručio je zatim Thompson publici.

Kako je izveo 'Sine moj' pogledajte u videu na vrhu članka. 

Podsjetimo, u srpnju 2022. hrvatska je javnost doznala da je dječak hitno prebačen iz Splita u Zagreb nakon što mu je pozlilo, a Thompson je odgodio koncerte te na Facebooku objavio molitvu za njegovog tada 17-godišnjeg sina.

Prije dvije godine Thompson je održao samostalan koncert u Dugopolju. Tada je izjavio: "Znate, ja večeras ne bih bio ovdje da nije jednog hrabrog momka za kojeg ste vi puno molili, i hvala vam na tome. Hvala dragome Bogu što ga je ostavio s nama, a tebi, dragi sine, hvala što si i večeras s nama. Voli te tvoj tata, kao i tvog brata, tvoje sestre, mamu."

Osim njega, glazbenik i njegova supruga Sandra imaju i blizanke Katarinu i Cvitu, sina Petra Šimuna i kćer Divu Mariju.

Marko Perković ThompsonMarko Perković Thompson KoncertAnte Mihael PerkovićSine Moj
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