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PRIZOR ZA PAMĆENJE /

Tisuće bljeskalica u Vukovaru: Publika uglas zapjevala hit koji se često može čuti i na svadbama

Poseban trenutak na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru dogodio se tijekom izvedbe pjesme „Samo je ljubav tajna dvaju svjetova”.

Riječ je o pjesmi s albuma „Ora et labora” iz 2013. godine, a tisuće okupljenih uglas su zapjevale poznate stihove. Spomenuta pjesma jedna je od najpopularnijih i najčešće izvođenih balada i na hrvatskim svadbama.

U tom trenutku cijeli prostor obasjale su bljeskalice s mobitela koje su upalili posjetitelji, stvarajući poseban prizor. Iako je riječ o velikom koncertu s tisućama ljudi, među okupljenima se stvorila intimna atmosfera..

Kakva je atmosfera vladala tijekom izvedbe pjesme, pogledajte u videu na vrhu članka.

 

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29.8.2026.
22:33
Hot.hr
Marko Perković ThompsonMarko Perković Thompson KoncertVukovar
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