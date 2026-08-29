Tisuće bljeskalica u Vukovaru: Publika uglas zapjevala hit koji se često može čuti i na svadbama

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PRIZOR ZA PAMĆENJE /

Poseban trenutak na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru dogodio se tijekom izvedbe pjesme „Samo je ljubav tajna dvaju svjetova”.

Riječ je o pjesmi s albuma „Ora et labora” iz 2013. godine, a tisuće okupljenih uglas su zapjevale poznate stihove. Spomenuta pjesma jedna je od najpopularnijih i najčešće izvođenih balada i na hrvatskim svadbama.

U tom trenutku cijeli prostor obasjale su bljeskalice s mobitela koje su upalili posjetitelji, stvarajući poseban prizor. Iako je riječ o velikom koncertu s tisućama ljudi, među okupljenima se stvorila intimna atmosfera..

Kakva je atmosfera vladala tijekom izvedbe pjesme, pogledajte u videu na vrhu članka.