Tisuće bljeskalica u Vukovaru: Publika uglas zapjevala hit koji se često može čuti i na svadbama

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Poseban trenutak na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru dogodio se tijekom izvedbe pjesme „Samo je ljubav tajna dvaju svjetova”.
Riječ je o pjesmi s albuma „Ora et labora” iz 2013. godine, a tisuće okupljenih uglas su zapjevale poznate stihove. Spomenuta pjesma jedna je od najpopularnijih i najčešće izvođenih balada i na hrvatskim svadbama.
U tom trenutku cijeli prostor obasjale su bljeskalice s mobitela koje su upalili posjetitelji, stvarajući poseban prizor. Iako je riječ o velikom koncertu s tisućama ljudi, među okupljenima se stvorila intimna atmosfera..
Kakva je atmosfera vladala tijekom izvedbe pjesme, pogledajte u videu na vrhu članka.