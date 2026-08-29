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starta šesti /

Acosta završio na tlu pred sam kraj kvalifikacija: Pogledajte prizor dana iz Aragona

Pedro Acosta zauzeo je šesto mjesto u kvalifikacijama za MotoGP Veliku nagradu Aragona, ali njegov nastup obilježio je pad u samoj završnici sesije.

Vozač KTM-a izgubio je kontrolu u osmom zavoju samo 90 sekundi prije kraja kvalifikacija. Unatoč padu, njegov prethodno postavljeni krug bio je dovoljno brz da zadrži šestu startnu poziciju.

Pole position pripao je Marcu Bezzecchiju na Apriliji, koji je za manje od desetinke sekunde nadmašio Marca Marqueza. Bezzecchi je pritom bio jedini vozač koji se spustio ispod granice od 1:46.

Ipak, jedan od upečatljivijih trenutaka kvalifikacija svakako je bio Acostin pad, koji je završio kao prizor dana iz Aragona.

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29.8.2026.
21:52
Sportski.net
Pedro AcostaMoto GpPad
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