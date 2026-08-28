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Završena je i posljednja etapa Dinaric Rallyja: Imamo pobjednike ovogodišnjeg izdanja

Završena je i posljednja etapa Dinaric Rallyja: Imamo pobjednike ovogodišnjeg izdanja
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Foto: Dinaric Rally

Završetkom pete etape službeno su potvrđeni konačni rezultati Dinaric Rallyja 2026.

28.8.2026.
23:05
Sportski.net
Dinaric Rally
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I posljednjih 250 kilometara Dinaric Rallyja 2026. je završeno. Nakon pet dana utrkivanja, vozači su petoj etapi pristupili opreznije. Fizički i mentalni umor jasno su se osjećali posljednjeg dana, premda ova etapa nije bila među najzahtjevnijima u tjednu.

Vodeći vozači bili su vrlo izjednačeni u prvom dijelu etape, nakon čega se poredak postupno počeo razdvajati.

Uvjeti su bili vrući, prašnjavi, a podloga rastresita. Veći dio trase bio je brz, dok je grublja i kamenitija dionica donijela glavnu promjenu ritma. Tijekom etape nisu zabilježeni tehnički problemi.

Završetkom pete etape službeno su potvrđeni konačni rezultati Dinaric Rallyja 2026.

Maxi Schek s brojem 69 odnio je ukupnu pobjedu s vremenom 23:10:50.250. Piotr Michalak, broj 121, završio je na drugom mjestu sa zaostatkom od 4:47.290, dok je Ciaran Cottle, broj 80, zauzeo treće mjesto i upotpunio pobjedničko postolje ukupnog poretka.

Konačni poredak potvrdio je i pobjednike pojedinačnih klasa i trofeja. U skupini DARE! prvo mjesto osvojio je Roman Simora s brojem 301, ispred Vanje Čavraka, broj 116, i Santosha Voigta, broj 304.

Dinaric Rally
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