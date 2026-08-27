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VELIKI IZAZOV /

4. etapa Dinaric Rallyja Velebit je završena

Tehnički zahtjevan dan na Dinaric Rallyju, ali dan u kojem je očito uživao velik broj vozača

27.8.2026.
21:50
Sportski.net
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Etapa Dinaric Rallyja na Velebitu donijela je sporiji i tehnički zahtjevniji dan, ali povratne informacije vozača bile su vrlo pozitivne.

Roadbook je funkcionirao bez problema, dok je teren ponudio mnogo tehničke vožnje. Manje kamenite dionice povremeno su skrivale znatno veće kamenje, zbog čega je odabir putanje bio još važniji, a vozači su tijekom cijele etape morali biti maksimalno koncentrirani.

Dinaric Rally gledajte na Voyo

Jedan od glavnih izazova dana bila je tehnički zahtjevna uzbrdica. Brojni su vozači stali na istom mjestu, što je stvorilo kratku kolonu na ruti. Neki natjecatelji nisu uspjeli svladati uspon te su odlučili odustati od etape i vratiti se.

Za one koji su je svladali, etapa je jednostavno bila – jako zabavna. Tehnički zahtjevan dan, ali dan u kojem je očito uživao velik broj vozača.

Dinaric RallyReliDinaraVelebit
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