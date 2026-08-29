Rotirke se oglasile, a iza njih kombi koji su svi čekali: Pogledajte trenutak Thompsonova dolaska

VUKOVAR OVO NE PAMTI /
Marko o Thompsonu: 'Njega ovaj narod voli, di god dođe prašina se diže, spremni smo i poginit ako triba'
Marko Perković Thompson stigao je na lokaciju velikog humanitarnog koncerta. Pjevač je u Gospodarsku zonu Vukovar stigao oko 19:20, dok se prostor ispred pozornice već puni brojnim posjetiteljima koji su tijekom dana pristizali iz Hrvatske i inozemstva.
Atmosfera uoči početka koncerta sve je užurbanija, a Thompsonov dolazak dodatno je pojačao iščekivanje među okupljenima. Koncert ima humanitarni karakter, a prihod je namijenjen dovršetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona „12 hrvatskih redarstvenika” u Vukovaru.
Pogledajte trenutak Thompsonova dolaska.