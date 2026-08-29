Rotirke se oglasile, a iza njih kombi koji su svi čekali: Pogledajte trenutak Thompsonova dolaska

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VELIKO IŠČEKIVANJE /

Marko Perković Thompson stigao je na lokaciju velikog humanitarnog koncerta. Pjevač je u Gospodarsku zonu Vukovar stigao oko 19:20, dok se prostor ispred pozornice već puni brojnim posjetiteljima koji su tijekom dana pristizali iz Hrvatske i inozemstva.

Atmosfera uoči početka koncerta sve je užurbanija, a Thompsonov dolazak dodatno je pojačao iščekivanje među okupljenima. Koncert ima humanitarni karakter, a prihod je namijenjen dovršetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona „12 hrvatskih redarstvenika” u Vukovaru.

Pogledajte trenutak Thompsonova dolaska.