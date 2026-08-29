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OBRATIO SE PUBLICI /

Thompson pred 100.000 ljudi u Vukovaru: 'Htjeli smo doći 1991., ali smo bili spriječeni'

Posebno se osvrnuo na humanitarni karakter koncerta i zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji

29.8.2026.
21:16
Hot.hr
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Počeo je veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Pjevač se pred brojnim okupljenima u Gospodarskoj zoni pojavio nakon kraćeg kašnjenja, a publika ga je dočekala ovacijama, skandiranjem „Vukovar, Vukovar” i bakljama.

Nakon uvodnih pjesama i snažne atmosfere među okupljenima, Thompson se obratio publici. "Hvaljen Isus i Marija, dragi moj narode, dragi prijatelji. Dragi Vukovare, lijepo je biti u tebi”, poručio je pjevač, nakon čega su se iz mase ponovno začuli povici podrške.

"Uvijek sam volio doći u Vukovar. A mnogo nas je htjelo i 1991. doći, ali nismo, tada smo bili spriječeni. 1995. smo bili spremni”, rekao je Thompson te pozdravio branitelje koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske, kao i sve okupljene na koncertu.

Posebno se osvrnuo na humanitarni karakter koncerta i zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji. „Večeras pjevajmo, ne štedimo grlo. Nemojmo se suzdržavati ni emocijom, jer tu smo u Vukovaru. Idemo dalje”, poručio je publici prije nego što je zapjevao „Bog i Hrvati”.

Što je još sve rekao pogledajte u videu na vrhu članka. 

Marko Perković ThompsonMarko Perković Thompson KoncertVukovarDomovinski Rat1991. Godina
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