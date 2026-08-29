Progovorila žena koja je iznajmila stan teroristima koji su oteli avion 11. rujna: 'Pili smo čaj i jeli kolače'

Holly Ratchford i dalje ne može vjerovati da je čovjek, koji se uselio u stambeni kompleks kojim je nekoć upravljala, kasnije optužben za umiješanost u najmračniji dan novije američke povijesti.

Omar al-Bayoumi, Saudijac u ranijim četrdesetima, preselio se u kompleks u San Diegu u Kaliforniji s obitelji u rujnu 1999. godine.

Ubrzo je postao stalan gost na njezinim zabavama uz bazen. "Uvijek je bio veseo i nasmijan. Jednostavno bio je vrlo prijateljski nastrojen", prisjeća se Ratchford za BBC.

Nekoliko mjeseci kasnije, upoznao ju je s dvojicom drugih muškaraca, koji su joj postali susjedi."Nije bilo ništa neobično kod njih. Bili su ljubazni i pristojni", prisjeća se.

Jamčio je za njih

Dvojica muškaraca nisu govorila engleski, ali Bayoumi je preuzeo inicijativu. Zanimljivo je da uopće nisu ispunjavali kriterije da bi ondje stanovali. Iako je isprva rekla da ne ispunjavaju njezina pravila, dvojica muškaraca uvjerili su je da imaju nekoliko tisuća dolara u gotovini.

Bayoumi ih je idućeg dana odveo u najbližu banku da otvore račun, a smislio je i kako da zaobiđe problem s tim što nemaju prihoda. Odlučio je supotpisati njihov ugovor o najmu, postavši im pravni jamac za stan.

Taj dvojac u javnosti je zapamćen zbog otmice leta 77 American Airlinesa. Tim su se zrakoplovom zabili u Pentagon tijekom napada 11. rujna.

Ratchford već 25 godina proganja veza s ovom trojicom muškaraca. Osjeća da ju je Bayoumi prevario u početku. "Kad god sam organizirala zabave, dolazio bi", prisjeća se.

No, Bayoumi se sada suočava s tužbom od bilijun dolara koju je protiv Kraljevine Saudijske Arabije pokrenulo nekoliko tisuća obitelji žrtava i onih koji su preživjeli napade 11. rujna.

Tog kobnog dana 19 članova islamističke ekstremističke mreže Al-Qaede otelo je četiri putnička zrakoplova. Jedan se zabio u Pentagon, sjedište američke vojske u Washingtonu, dva su se zabila u tornjeve blizance Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku, dok je četvrti završio u polju u Pennsylvaniji nakon što su putnici pružili otpor otmičarima.

U napadima je poginulo gotovo 3000 ljude, među njima i oko 300 vatrogasaca i drugih pripadnika hitnih službi u Svjetskom trgovačkom centru.

Pomagao otmičarima?

Vjeruje se da je Bayoumi olakšao zavjeru 11. rujna tako što je pružao podršku prvoj dvojici otmičara koji su stigli u SAD - Nawafu al-Hazmiju i Khalidu al-Mihdharu. Živjeli su u Parkwoodu nekoliko mjeseci prije napada.

Savezni sudac u tužbi obitelji žrtava 11. rujna u New Yorku utvrdio je da dokazi upućuju na to da su Bayoumi i saudijski diplomat sa sjedištem u SAD-u "koordinirali sa saudijskom vladom prilikom pružanja pomoći otmičarima".

Presuda je omogućila daljnji razvoj slučaja. Saudijska Arabija uložila je žalbu i, zajedno s Bayoumijem, negirala optužbe.

Ratchford je vidjela Bayoumija kako komunicira s otmičarima i svjedočila je kako im daje ključnu podršku. Iako je njujorškom sudu dala zapečaćenu izjavu, nikada do sada nije javno govorila o svemu što je vidjela.

Nakon što se nesvjesno uplela u istragu o onome što je američka vlada opisala kao "najgnusniji kriminalni čin na američkom tlu u modernoj povijesti", udaljila se od javnosti. Kazala je da izbjegava vijesti i da ne razgovara s novinarima, no iznenađujuće je pristala na intervju s BBC-jem novinarkom.

S 27 godina je postala nova upraviteljica kompleksa Parkwood Apartments od 175 stanova i gradskih kuća u predgrađu San Diega. Tamo nije samo radila već je i živjela.

Sumnjiva plaća

Kada se ondje doselio Bayoumi, tvrdio je da studira. "Znala sam da ide u školu. Osim toga nisam bila sigurna što je radio", priznala je.

Više od dva desetljeća kasnije, deklasificirani dokumenti FBI-a i sudski spisi otkrili su da su Bayoumijevi studiji zapravo stali 1998. godine. Mnogo više vremena provodio je organizirajući vjerske aktivnosti u muslimanskoj zajednici, koje je često snimao.

"Ljudi u muslimanskoj zajednici San Diega slagali su se da je Bayoumi bio operativac saudijske obavještajne službe“, navodi Richard Lambert, koji je vodio istragu gradskog ureda FBI-a nakon 11. rujna.

U to vrijeme Ratchford nije zavirivala u njegov privatni život. Bilo joj je važno da može platiti stanarinu.

Što je i činio. FBI je kasnije otkrio da je dobivao oko 90.000 dolara godišnje.

U ljeto 1999., Bayoumi je snimao zgradu američkog Kapitola u Washingtonu iz raznih kuteva. Bilježio je plan i okretao kameru na sebe kako bi dao više komentara.

Odvjetnici obitelji žrtava 11. rujna tvrde da je nadzirao zgradu kao potencijalnu metu napada. Kraljevina Saudijska Arabija tvrdi da je to turistički video.

Dvojac koje je Bayoumi doveo u kompleks, Holly je viđala idućih mjeseci. "Jela bih kolače i pila čaj s njima", prisjeća se.

Iselili su se u svibnju i ona je na njih zaboravila. Šesnaest mjeseci kasnije, dok je Amerika tugovala zbog napada, nazvala ju je žena koja je tražila referencu za najam za spomenuti dvojac. Bez razmišljanja joj je dala njihove podatke.

Ali ta žena nije bila agentica za nekretnine već novinarka. Njezino iduće pitanje potreslo je Ratchford: "Jeste li znali da su to dvojica terorista koji su avionom uletjeli u Pentagon?".

Istraga o otmičarima

Tada joj je i FBI pokucao na vrata.

Pokazala im je dokumente o najmu te je pokrenuta istraga o Bayoumiju, koji se smatra glavnim posrednikom u životima dvojice otmičara zrakoplova.

"Kako smo počeli identificirati suradnike otmičara, postalo je jasno da je postojala mreža na čelu s Omarom al-Bayoumijem", ispričao je Richard Lambert, sada umirovljeni FBI konzultant za tužbu obitelji žrtava 11. rujna.

FBI je otkrio da su Bayoumijevi kontakti pomogli Hazmiju i Mihdharu da dobiju vozačke dozvole u Kaliforniji, prijave se u škole letenja, primaju bankovne transfere s Bliskog istoka, pa čak i organiziraju stomatološke preglede.

Agenti FBI-a htjeli su intervjuirati Bayoumija. Pratili su ga više od 8000 km do Ujedinjenog Kraljevstva, do Birminghama, kamo se preselio neposredno prije 11. rujna.

Dana 21. rujna 2001. uhitila ga je antiteroristička podružnica Metropolitanske policije.

Tijekom ispitivanja Bayoumi je isprva nijekao da poznaje otmičare. Onda je priznao da je pomogao dvojici muškaraca - Nawafu i Khalidu.

Tvrdio je da ih je upoznao u Los Angelesu nakon što je čuo da razgovaraju na arapskom u restoranu. Tvrdio je da ih je izbjegavao nakon useljenja.

Ali njegova priča ne odgovara događajima kojih se sjeća Ratchford. "To su gluposti što je rekao", tvrdi. Kaže da ih je viđala zajedno idućih tjedana, te da su jednom zajedno došli kod nje na čaj i kolače.

Prije nego što je doveo otmičare u njezin ured, Ratchford kaže da ju je Bayoumi nekoliko puta pitao o pronalasku stana za dvije osobe.

"Rekla bih mu što je dostupno, a on bi rekao: 'O ne, ne, želim to'“, kaže ona. "Htio je nešto blizu sebe i nadao se najjeftinijem mjestu", tvrdi bivša upraviteljica.

Bez kaznenog progona

Posvjedočila je da je Bayoumi platio stanarinu za drugu dvojicu kad bi oni kasnili s plaćanjem.

Američko Ministarstvo pravosuđa odlučilo je da ga neće izručiti kako bi se suočio s optužbama. Bayoumi je pušten na slobodu 28. rujna 2001.

Ratchford je zapanjena takvim epilogom. No, FBI je nastavio graditi slučaj protiv njega.

Agenti iz San Diega otkrili su da su dvije tvrtke povezane sa saudijskim Ministarstvom obrane isplaćivale Bayoumiju plaću od 90.000 dolara, ali da on nikada nije išao na posao i da je imao "nečuvene" troškove.

Plaća mu se više nego udvostručila neposredno nakon dolaska dvojice otmičara u San Diego, a ponovno je pala nakon što su napustili zapadnu obalu SAD-a.

Ništa od toga nije dovelo do optužnice ili kaznenog progona. Ministarstvo pravosuđa reklo je za BBC da ne može komentirati odluke od prije 25 godina, koje uključuju osoblje koje više tamo ne radi.

Bayoumi je napustio Veliku Britaniju i otišao u Saudijsku Arabiju u kolovozu 2002.

Saudijska Arabija niječe bilo kakvu umiješanost u napade 11. rujna i dosljedno tvrdi da Omar al-Bayoumi nije bio saudijski agent te da nije bio umiješan niti unaprijed znao za napade. Tvrdi da, prema američkom zakonu, ima suvereni imunitet - službeno izuzeće vladara ili države od određenih vrsta građanskih tužbi i kaznenog progona - te da bi slučaj trebalo odbaciti.

Slučaj je sada na američkom Žalbenom sudu, koji će usmene argumente saslušati u listopadu.