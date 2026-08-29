Britanac dijeli pravdu Hrgoviću usred Londona: Jednim prekidom izazvao je potpuni kaos

Filip Hrgović u subotu u londonskoj O2 Areni protiv domaće zvijezde Mosesa Itaume lovi IBF-ov pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, a uoči jednog od najvećih mečeva njegove karijere stigla je vijest koja je privukla veliku pozornost boksačke javnosti. Za ringovnog suca određen je Britanac Howard Foster, čovjek čije je ime godinama povezano s nekim od najkontroverznijih odluka u profesionalnom boksu.

Foster slovi za suca koji često izaziva podijeljena mišljenja zbog neujednačenog kriterija, a najviše ga prate rasprave o preuranjenim prekidima borbi.

Njegova najpoznatija odluka dogodila se 2013. godine u meču Carla Frocha i Georgea Grovesa za IBF-ovu titulu u supersrednjoj kategoriji.

Groves je već u prvoj rundi srušio Frocha i tijekom borbe ostavljao bolji dojam, no Foster je u devetoj rundi prekinuo meč nakon nekoliko čistih pogodaka. Groves je u tom trenutku ostao na nogama i odmah počeo prosvjedovati, a dodatnu težinu cijeloj priči daje činjenica da je prema sudačkim karticama tada vodio.

Odluka je izazvala kaotične reakcije u dvorani. Publika, koja je dotad uglavnom bila na Frochovoj strani, izviždala je prekid, dok su mediji i boksački analitičari tjednima raspravljali o tome je li Foster reagirao prerano.

Kontroverza je otišla i korak dalje. Groves se žalio IBF-u, koji je početkom 2014. naredio revanš, navodeći kako je „neprimjereno postupanje“ suca pridonijelo ishodu borbe. U drugom dvoboju, održanom pred oko 80 tisuća gledatelja na Wembleyju, Froch je bez dvojbi nokautirao Grovesa u osmoj rundi.

Fosterova karijera obilježena je i drugim spornim situacijama. Nakon borbe Daniela Duboisa i Fabija Wardleyja, Wardleyjev tim smatrao je da nije dovoljno reagirao na navodne udarce glavom i niske udarce.

Pod povećalom se ponovno našao prošlog listopada, upravo u londonskoj O2 Areni, kada je Fabio Wardley tehničkim nokautom u 11. rundi pobijedio bivšeg svjetskog prvaka Josepha Parkera. Foster je tada prekinuo borbu dok je Parker još stajao uz konopce, što je ponovno otvorilo raspravu o njegovom kriteriju.

Zanimljivo, nije uvijek bio na meti kritika zbog prerano zaustavljenih mečeva. Nakon okršaja Josha Warringtona i Mauricija Lare 2021. godine dio javnosti smatrao je da je trebao reagirati ranije dok je Warrington primao seriju teških udaraca.

Upravo zato će i njegov kriterij u subotnjem okršaju Hrgovića i Itaume biti pod povećalom, jer će svaka odluka u borbi za svjetski naslov imati dodatnu težinu.