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UŽAS U BERLINU /

Ovo je Abdul, napadač na povorku ponosa: 'Ne prilazite mu! Opasan je'

Ovo je Abdul, napadač na povorku ponosa: 'Ne prilazite mu! Opasan je'
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Foto: Profimedia

'Muškarac je poznat policiji i pripada islamističkoj sceni u Berlinu', izjavio je glasnogovornik policije

26.7.2026.
7:45
danas.hr
Profimedia
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Policija u Berlinu objavila je javnu potragu za muškarcem osumnjičenim za teroristički napad izveden tijekom Povorke ponosa (CSD). Vjeruje se da je riječ o 21-godišnjem Abdulu B. koji je u subotu oko 22 sata vozilom ozlijedio više ljudi u blizini parka Tiergarten. Jedna žena je od posljedica napada preminula, piše Bild.

Policija je objavila i opis muškarca za kojim traga nakon napada. 

Opisan je na sljedeći način:

  • vitke građe
  • visok oko 190 centimetara
  • crna kosa
  • u vrijeme napada nosio je crnu majicu s kapuljačom i bijele hlače 

Ovo je Abdul, napadač na povorku ponosa: 'Ne prilazite mu! Opasan je'
Foto: Berlinska policija

Upućeno upozorenje građanima

Iz policije su uputili upozorenje građanima da ne prilaze osumnjičeniku ako ga vide, jer bi mogao biti naoružan i opasan, već da odmah nazovu hitni broj 110.

"Muškarac je poznat policiji i pripada islamističkoj sceni u Berlinu", izjavio je glasnogovornik policije Florian Nath. Osumnjičeni je navodno u svibnju ove godine pušten iz odgojnog zavoda. Još nije potvrđeno je li on upravljao vozilom. U blizini mjesta napada policija je zaplijenila prazan i teško oštećen automobil.

BerlinPovorka PonosaPolicijaPride
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