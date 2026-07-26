Ovo je Abdul, napadač na povorku ponosa: 'Ne prilazite mu! Opasan je'

Policija u Berlinu objavila je javnu potragu za muškarcem osumnjičenim za teroristički napad izveden tijekom Povorke ponosa (CSD). Vjeruje se da je riječ o 21-godišnjem Abdulu B. koji je u subotu oko 22 sata vozilom ozlijedio više ljudi u blizini parka Tiergarten. Jedna žena je od posljedica napada preminula, piše Bild.

Policija je objavila i opis muškarca za kojim traga nakon napada.

Opisan je na sljedeći način:

vitke građe

visok oko 190 centimetara

crna kosa

u vrijeme napada nosio je crnu majicu s kapuljačom i bijele hlače

Foto: Berlinska policija

Upućeno upozorenje građanima

Iz policije su uputili upozorenje građanima da ne prilaze osumnjičeniku ako ga vide, jer bi mogao biti naoružan i opasan, već da odmah nazovu hitni broj 110.

"Muškarac je poznat policiji i pripada islamističkoj sceni u Berlinu", izjavio je glasnogovornik policije Florian Nath. Osumnjičeni je navodno u svibnju ove godine pušten iz odgojnog zavoda. Još nije potvrđeno je li on upravljao vozilom. U blizini mjesta napada policija je zaplijenila prazan i teško oštećen automobil.