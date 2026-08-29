Je li sramota ne otići na godišnji? Čitatelji bez zadrške: 'Bolje pitajte je li moguće'

Ljeto je pri kraju, a s njim polako završava i glavna turistička sezona. U lipnju i početkom srpnja nagađalo se da su visoke cijene odbile dio gostiju, no u drugom dijelu ljeta slika se promijenila.

Plaže su se napunile, kao i apartmani i hoteli, a turistički rezultati ipak su pokazali rast. Na Krku je, primjerice, u srpnju zabilježeno dva posto više noćenja nego lani.

Istodobno se cijelo ljeto raspravljalo o cijenama. Premijer Andrej Plenković još je u svibnju poručivao da je razumno formiranje cijena ključno pitanje sezone, dok je ministar turizma Tonči Glavina iznajmljivače pozivao na korekcije od 10 do 20 posto.

Hrvatska je ove godine među skupljim turističkim destinacijama i u pojedinim segmentima, pa je tako prosječno kampiranje za dvoje odraslih i dijete tijekom glavne sezone dosegnulo 73 eura po noći.

Sve to ponovno otvara i pitanje koliko je godišnji odmor danas uopće dostupan prosječnom građaninu. Dok jedni nekoliko mjeseci unaprijed planiraju more ili putovanje, drugi zbog troškova ostaju kod kuće.

Upravo zato na Facebook stranici RTL-a Danas pitali smo čitatelje: "Je li sramota ne otići na odmor?"

'Odmor nije za svakoga isti'

Za dio čitatelja sama ideja da se godišnji odmor mora provesti negdje izvan kuće nema previše smisla. Vesna Marđetko pita je li uopće nužno promijeniti lokaciju da bi se čovjek odmorio.

"Što je odmor? Je li obavezno mijenjati lokaciju da bi se odmarao? Mislim da nije", poručila je.

Slično razmišlja i Igor Posavec, koji smatra "pojam odmora nije za svakoga isti" i svatko si treba pronaći ono što ga opušta. Mimi Fibra otišla je korak dalje pa nabrojila sve ono što za nju može biti pravi odmor.

"Odmor je i ležati ispred kuće i čitati knjigu. Čilati s ekipom u kvartovskom bircu, konačno šetati svojim gradom i glumiti turista bez gužve, buditi se bez alarma, sjediti tri sata na kavi s frendicom... Ne moraš nigdje ići da bi se odmorio. Ali lijepo je negdje otići", napisala je.

Na istoj je liniji i Gordana Sudec, koja podsjeća da godišnji ne mora biti vezan ni uz more ni uz ljeto.

"Odmor možemo provesti doma, ne moramo putovati. Odmor je vrijeme kada nismo na radnom mjestu i ne mora biti usred ljeta", kaže.

Angela Milardić smatra da se odmor može pronaći i kod kuće jer "odmoriti se može i doma (smanjiti kućne obaveze, više se posvetiti sebi i obitelji, knjiga, večernja šetnja itd..)."

'Ne mogu si svi priuštiti taj luksuz'

Drugi dio čitatelja odmah je otvorio pitanje novca. Barbara Marjanović kratko kaže da si zbog današnje skupoće takav luksuz ne mogu svi priuštiti, a Ante Jukić navodi da putovanje za mnoge znači višemjesečnu štednju.

"Ja imam sreće da živim na moru, ali za otići negdje na putovanje u drugu zemlju mora se lagano štedjeti cijelu godinu da si to možeš priuštiti", napisao je.

U tom kontekstu Suada Sadiković smatra da bi bolje pitanje bilo: "Je li moguće otići na odmor?"

Asmir Četić pak ne traži klasičan godišnji odmor, nego "svaki dan trenutke odmora."

Ne mora sve završiti na moru

Dio komentara dotaknuo se i navike da se godišnji odmor gotovo automatski povezuje s Jadranom. Jurlina Juky Ivan smatra da odmor može značiti i putovanje u druge europske gradove, a ne nužno dane provedene na plaži.

"Odmor ne mora nužno značiti more. Ljudi odlaze u Pariz, Prag... To se jedino kod nas pod odmorom smatra prženje na suncu i plaćanje bolesnih cijena za nešto što ne vrijedi ni upola", napisao je.

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