Jedan pogled iz zraka govori sve: Dubioza Kolektiv priredila noć za pamćenje na Špancirfestu

POTPUNA LUDNICA /
Hiljson raspametio Karlovac druge večeri Dana piva, pogledajte atmosferu s koncerta
Subotnja večer na Špancirfestu još je jednom pokazala zašto Varaždin ovih dana živi punim plućima. Ulice i koncertni prostori bili su prepuni posjetitelja, a najveća gužva stvorila se pred PAN pozornicom gdje je Dubioza Kolektiv rasplesala tisuće ljudi i pretvorila koncert u pravi zajednički tulum.
Dobre atmosfere nije nedostajalo ni kod Vile Bedeković, gdje je Doris Dragović nizala hitove pred rasprodanom publikom. Šarenilo reflektora, prepune ulice, nasmijani špancireri i prizori iz zraka najbolje dočaravaju koliko je Varaždin te večeri bio živ.
Atmosferu sa Špancirfesta pogledajte u galeriji portala Varaždinski.hr.