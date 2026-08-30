Jedan pogled iz zraka govori sve: Dubioza Kolektiv priredila noć za pamćenje na Špancirfestu

Subotnja večer na Špancirfestu još je jednom pokazala zašto Varaždin ovih dana živi punim plućima. Ulice i koncertni prostori bili su prepuni posjetitelja, a najveća gužva stvorila se pred PAN pozornicom gdje je Dubioza Kolektiv rasplesala tisuće ljudi i pretvorila koncert u pravi zajednički tulum.

Dobre atmosfere nije nedostajalo ni kod Vile Bedeković, gdje je Doris Dragović nizala hitove pred rasprodanom publikom. Šarenilo reflektora, prepune ulice, nasmijani špancireri i prizori iz zraka najbolje dočaravaju koliko je Varaždin te večeri bio živ.

Atmosferu sa Špancirfesta pogledajte u galeriji portala Varaždinski.hr.