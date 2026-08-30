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REAKCIJA IZ SUSJEDSTVA /

Vučić opleo po Thompsonovom koncertu: 'Dođu na granicu sa Srbijom i pjevaju - stići će vas naša ruka'

Vučić je kritizirao je i uzvikivanje spornog pokliča 'Za dom spremni'

30.8.2026.
13:44
Dunja Stanković
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na sinoćnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, gdje se, prema prvim procjenama, okupilo više od sto tisuća posjetitelja. Koncert je izazvao pažnju i srbijanskih medija koji su ga nazvali "ustaškim dernekom", a Thompsona "ustašom".

"Mnogi u Europi ne znaju povijest ili je ne žele znati, ne razumiju da je čak i po svjedočenjima to bio najgori zločinački režim, po svojoj monstruoznosti i surovosti gori čak i od Hitlerovog režima. Oni se time diče i ponose. Obratite pažnju što piše u njihovim mainstream ljevičarskim, čak projugoslavenskim medijima. Onda vam je jasno što misle i o Jugoslaviji, Srbima i drugima", rekao je Vučić na svečanom puštanju u promet novih 28 kilometara Dunavskog koridora. 

Vučić je kazao kako je takvo ponašanje Hrvatima "normalno", a kritizirao je i uzvikivanje spornog pokliča "Za dom spremni", koji se sinoć opet mogao čuti na početku pjesme "Bojna Čavoglave". Sam Thompson je sinoć poručio svima onima koji osporavaju tu pjesmu i pozdrav, da osporavaju i Domovinski rat. 

'Za dom spremni je isto što i Sieg heil' 

"To je jedan, kako bi oni rekli, party, dernek, ništa posebno. Nikom ništa zbog 'za dom spremni', što je isto što i 'Sieg heil' kod njemačkih nacista bilo, samo malo gore jer su veće monstruoznosti... Iste su monstruoznosti činili. I onda dođe tu na granicu sa Srbiju i pjevaju pjesme 'stići će vas naša ruka u Srbiji, bando četnici'. Mi bismo valjda trebali biti nasmijani i reći - baš lijepa pjesma, baš vam to dobro ide i s oduševljenjem to prihvatiti. Kod nas nema nervoze, tvrdi Vučić. 

Srbijanski predsjednik je dodao kako nema potrebe slati prosvjedne note zbog toga jer, kaže, zbog ponašanja u Hrvatskoj to bi trebali činiti "barem 12 puta dnevno".

"To se kod njih udomaćilo i svakodnevno je. Mi moramo dobro razumjeti u kakvom okruženju živimo. Nacizam je u dijelu Europe povampiren. Znamo da smo uvijek bili žrtve nacizma i njihovih raznih sluga i da budemo dovoljno snažni da odvratimo onoga tko pomisli da može napadati našu zemlju. Netko se ponosi svojim nacističkim pozdravi, a netko svojom antinacističkom prošlošću i budućnošću. Zadovoljan sam i sretan zbog toga", zaključio je srpski predsjednik. 

Dok se čekaju službeni podaci o veličini koncerta. vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček kazao je da prve procjene govore o od 100.000 do 120.000 posjetitelja u samoj Gospodarskoj zoni. Na velikom koncertu nije bilo ozbiljnijih kršenja zakona, a do završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi, zabilježila 78 prekršaja zbog upotrebe pirotehničkih sredstava te sedam prekršaja javnog reda i mira. 

Najveći koncert u povijesti Vukovara bio je humanitarnog karaktera. Prihod od prodanih ulaznica namijenjen je završetku Studentskog doma salezijanaca u Zagrebu te donatorskoj kampanji "I ti si Vukovar" za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

Aleksandar VučićMarko Perković ThompsonKoncertVukovarGlazbaSrbijaMarko Perković Thompson KoncertZa Dom Spremni
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