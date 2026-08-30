Pavliček za Net.hr nakon koncerta u Vukovaru: 'Prošlo je dostojanstveno, bez vrijeđanja ikoga'

Nakon još jednog uspješnog koncerta Marka Perkovića Thompsona, razgovarali smo s gradonačelnikom Vukovara, Marijanom Pavličekom iz Hrvatskih Suverenista.

"Koncert je prošao upravo onako kako smo očekivali. Dostojanstveno, sve je odisalo domoljubljem, ljudi su se lijepo veselili. Nije bilo nikakvih incidenata, nisu vrijeđali nikoga. To nas raduje. Upravo smo pokazali kako se sve može odraditi na najvišoj mogućoj razini", kaže u razgovoru za Net.hr.

Dodaje da je kao gradonačelnik stvarno ponosan te još uvijek pod dojmom tolikog broja ljudi i jednog fenomenalnog, nezaboravnog trenutka koji svima koji su bili na koncertu ostati u trajnom sjećanju.

'U Gospodarskoj zoni bilo 100 do 120 tisuća ljudi'

"Stvarno ponosno, svoj na svome, a opet ne vrijeđajući ikoga. Sve je bilo za deset", dodaje Pavliček.

Upitali smo ga i o brojci, odnosno koliko je ljudi prisustvovalo na koncertu.

"Što se tiče brojki, mogu reći da je procjena da je u samoj Gospodarskoj zoni bilo negdje od 100 do 120 tisuća ljudi. Koliko ih je bilo na samoj lokaciji koncerta, teško je utvrditi, ali mislim da će se to znati uskoro, za koji dan, kada se zbroje svi troškovi i podmire svi računi. Tada će se znati koliko je na kraju sredstava ostalo za izgradnju stadiona "12 hrvatskih redarstvenika“, a isto tako i koliko će biti uplaćeno za potporu završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu."

'Nije bilo većih zastoja'

I policija nam je potvrdila da što se tiče prometa je sve prošlo bez problema.

"Što se tiče prometa, mogu reći da je stvarno sve prošlo u najboljem mogućem redu. Nije bilo nikakvih većih zastoja, bilo je osigurano dovoljno parkirališnih mjesta, policija je svoj dio odradila odlično, s nama su bili u suradnji. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u organizaciji koja je trajala mjesecima. Prošlo je dostojanstveno, bez vrijeđanja ikoga, a to je meni kao gradonačelniku najbitnije", zaključio je Marijan Pavliček.