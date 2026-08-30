Godinama je gradio 'novog Tysona', a onda mu je Hrgović srušio plan: 'Htio sam da pobijedi'

Frank Warren nakon meča nije skrivao koliko ga je pogodio rasplet borbe Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume. Britanski promotor godinama je ulagao u mladog teškaša i gradio ga kao jedan od najvećih projekata svoje kuće, ali u devetoj rundi gledao je potpuno drukčiju sliku od one koju je očekivao.

Itauma je bio iscrpljen, naslonjen na konopce i bez odgovora na Hrgovićev pritisak. Hrvatski boksač preuzeo je kontrolu i natjerao njegov kut na prekid, čime je postao svjetski prvak.

Warren je nakon borbe priznao da je očekivao drugačiji ishod.

„Nevjerojatna borba. Dva hrabra ratnika u fantastičnom meču. Moses je počeo jako dobro, kontrolirao je borbu prednjim direktom, ali to nije bilo dovoljno. Razlika se napravila kada ga u posljednjih nekoliko rundi više nije koristio dovoljno. Dok je radio direktom, gurao je Filipa unatrag i uzimao runde. Kasnije je počeo previše tražiti nokaut i tu je nastao problem“, rekao je Warren.

Potom je otvoreno priznao i ono što je bilo jasno od početka kako je navijao za svog čovjeka.

„Moses je s nama još otkako je bio klinac i ulagali smo u njega. Neću lagati, htio sam da pobijedi. Ali Filip je zaslužio pobjedu. Učinio je sebe i svoju zemlju ponosnima.“

Warren se osvrnuo i na Hrgovićevu budućnost. Kao sljedeća obveza nameće se Frank Sanchez, iako britanski promotor ne isključuje mogućnost većeg meča.

„Morat će braniti naslov protiv Franka Sancheza, osim ako ne dogovorimo nešto drugo i možda dođemo do borbe za ujedinjenje titula“, dodao je.

Itauma će očito i dalje ostati jedan od glavnih projekata Queensberry Promotionsa, ali njegov put prema svjetskom vrhu sada je doživio ozbiljan zastoj.

Prije borbe Britanca se dizalo u nebesa i često uspoređivalo s Mikeom Tysonom, a mnogi su već unaprijed zamišljali njegovu krunidbu u Londonu. Hrgović je, međutim, imao drugi plan.

Uoči meča hrvatski teškaš poslao je Itaumi jednostavnu poruku koja je nakon svega dobila sasvim novu težinu:

„Što ćeš napraviti kada ispucaš sve što imaš, a ja i dalje budem stajao?“

Upravo se to na kraju i dogodilo.