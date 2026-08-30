Modrić nije ostao ravnodušan na Hrgovićev podvig: Pogledajte što mu je poručio

Filip Hrgović oduševio je hrvatsku javnost, šokirao publiku u londonskoj O2 Areni i privukao pozornost cijelog boksačkog svijeta. Nakon velike pobjede protiv Mosesa Itaume i osvajanja svjetskog naslova čestitke hrvatskom teškašu pristižu sa svih strana.

Put do pobjede pritom je bio sve samo ne jednostavan. Hrgović se tijekom dobrog dijela borbe nalazio u podređenom položaju, dok je Itauma pokušavao iskoristiti svoju brzinu i eksplozivnost te završiti meč prije posljednjih rundi.

Britanac je, međutim, u tim pokušajima potrošio ogromnu količinu energije. Kako je borba odmicala, sve je teže održavao početni tempo, a u devetoj rundi situacija se potpuno okrenula. Itauma je bio na izmaku snaga, dok je Hrgović prepoznao svoj trenutak, „namirisao krv“ i krenuo po završnicu.

Hrvatski teškaš pritisnuo je iscrpljenog protivnika i serijom udaraca prisilio njegov kut da prekine borbu. Bila je to pobjeda koja je snažno odjeknula boksačkim svijetom i meč o kojem će se još dugo pričati.

Modrić oduševljen Hrgovićem

Nije trebalo dugo čekati ni reakcije nekih od najvećih imena hrvatskog sporta. Nedugo nakon završetka borbe oglasio se Luka Modrić, najveći hrvatski nogometaš i jedan od najboljih veznjaka svoje generacije.

Modriću ovo nije prvi put da prati Hrgovićeve nastupe i javno mu pruža podršku, a nakon spektakla u Londonu na Instagram storyju poslao mu je kratku, ali upečatljivu poruku.

„Kakav ratnik! Bravo, životinjo!“, napisao je Modrić.

Foto: Instagram: Screenshot/ lukamodric10

Slavlju se pridružio i hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja. Njegova reakcija bila je još kraća, ali dovoljno jasna.

„HRGAAAAAAAAAA“, napisao je Hezonja na Facebooku.

Modrić i Hezonja samo su neki od brojnih poznatih Hrvata koji su čestitali novom svjetskom prvaku. Poruke Hrgoviću nakon najveće pobjede njegove karijere stižu iz svijeta sporta, ali i iz drugih dijelova hrvatskog javnog života.