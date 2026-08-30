Pogledajte posljednjih 90 sekundi apsolutnog rata: Hrgović i Itauma išli do krajnjih granica

Filip Hrgović u Londonu je pokazao što znači boriti se kao svjetski prvak. U nevjerojatnoj završnici protiv Mosesa Itaume preživio je najteže trenutke, postupno preokrenuo meč i u devetoj rundi slomio mladog Britanca.

Itauma je u prvom dijelu borbe izgledao brže, svježije i konkretnije. Pogađao je Hrgovića snažnim kombinacijama, stvarao veliki pritisak i činilo se da kontrolira meč. Hrvatski teškaš, međutim, odbijao je pasti. Izdržao je najjače udarce protivnika i kako je borba odmicala počeo sve više preuzimati inicijativu.

U devetoj rundi slika u ringu potpuno se promijenila. Itauma je izgledao iscrpljeno, dok je Hrgović krenuo naprijed i tjerao ga prema konopcima. Pogađao je u tijelo i glavu, dizao tempo i nije mu dopuštao predah.

Britanac je i u tim trenucima pokušavao uzvratiti. Pogodio je nekoliko dobrih udaraca i pokazao da se ne namjerava predati bez borbe, ali Hrgović je ponovno demonstrirao nevjerojatnu čvrstinu i sposobnost podnošenja udaraca.

O2 Arena tada je već bila na nogama. Publika koja je očekivala krunidbu domaće mlade zvijezde gledala je kako Hrgović potpuno okreće borbu i dolazi do najveće pobjede karijere.

Posebno dramatičnih bilo je posljednjih 90 sekundi meča. DAZN je tu završnicu na svojim društvenim mrežama opisao kao „apsolutni rat“, a upravo taj dio borbe najbolje pokazuje koliko su obojica boksača dali od sebe.

Snimka završnice vrlo brzo počela se širiti društvenim mrežama, a trenutke koji su odlučili borbu možete pogledati u videu ispod teksta.

Relive the last 90 seconds of an absolute WAR 😤#MosesHrgovic 🤳 pic.twitter.com/YVdJChX1nV — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 29, 2026