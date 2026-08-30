Thompson se uoči Vukovara opuštao s poznatim Slavoncima: Uslijedila pjesma i prava fešta

Pjevač Marko Perković Thompson (59) uoči velikog koncerta u Vukovaru pronašao je vremena za opuštanje daleko od pozornice i velikih produkcija. Večer je proveo u Gradištu, gdje se okupio s članovima svog tima i poznatim slavonskim glazbenicima, a dio veselog druženja završio je i na društvenim mrežama.

Domaćin večeri bio je Thompsonov klavijaturist Branimir Jovanovac Bani, koji je ekipu ugostio zajedno sa svojim ocem, legendom tamburaške glazbe Šimom Jovanovcem (74). U društvu su bili i glazbeni producent Branimir Mihaljević (51), Thompsonov menadžer Zdravko Barišić te ostali članovi ekipe. Sudeći prema snimkama, za stolom nije nedostajalo dobre hrane, pića, smijeha, ali ni pjesme.

U jednom trenutku Thompson je ustao od stola, pridružio se raspoloženoj ekipi te mobitelom počeo snimati veselu atmosferu oko sebe. Nedugo zatim zagrlio se sa Šimom Jovanovcem i Branimirjem Mihaljevićem pa su zajedno zapjevali slavonski klasik „Pjevat će Slavonija“.

Mihaljević je dio atmosfere podijelio na Instagramu uz poruku „Sinoć kod pravih domaćina“, pokazavši kako izgleda druženje glazbenika kada se ugase reflektori.