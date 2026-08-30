Jurio na e-romobilu pa završio u bolnici: Policija objavila detalje nesreće u Dubravi

Vozač (47) teško je ozlijeđen u nesreći s električnim romobilom sinoć u Dubravi, izvijestila je zagrebačka policija.

Nesreća, kojoj je kumovala neprilagođena brzina, dogodila se oko 19.30 sati na raskrižju Ulice Mihovci i Sunčane doline kada je vozač izgubio nadzor nad romobilom.

"Dolaskom do raskrižja s Ulicom Mihovci i Sunčanom dolinom nije prilagodio brzinu kretanja svog vozila stanju i osobinama ceste kako bi se mogao pravovremeno zaustaviti. Zbog toga je prelaskom preko usporivača prometa izgubio nadzor nad električnim romobilom te pao na kolnik", navode iz policije.

Četrdesetsedmogodišnji vozač je teško ozlijeđen te mu je pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.