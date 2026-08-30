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Španjolskoj političarki vlada kupila 'privremeni ured' za brutalnih 6,3 milijuna eura

Španjolskoj političarki vlada kupila 'privremeni ured' za brutalnih 6,3 milijuna eura
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Foto: Profimedia

Dodatnu sumnju probudili su dokumenti prema kojima je vlada zahtijevala nekretninu veličine između 250 i 400 četvornih metara s velikom terasom, što su neobični zahtjevi za klasičan administrativni ured

30.8.2026.
15:40
Tesa Katalinić
Profimedia
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Desničarska čelnica Madrida Isabel Díaz Ayuso našla se u središtu velikog političkog skandala nakon što je otkriveno da je njezina vlada potrošila 6,3 milijuna eura na luksuzni stambeni penthaus.

Iako tvrdi da nekretnina služi kao privremeni radni prostor zbog renoviranja njezinih ureda, objašnjenja su izazvala oštre kritike i pozive na njezinu ostavku, piše Guardian.

Díaz Ayuso, istaknuta članica španjolske oporbene konzervativne Narodne stranke i predsjednica madridske regije, poznata je kao političarka bez dlake na jeziku. Često je bila trn u oku socijalističkom premijeru Pedru Sánchezu, optužujući njega i njegovu stranku za korupciju. Međutim, sada se upravo njezina administracija suočava s optužbama i zahtjevima za transparentnošću.

Španjolskoj političarki vlada kupila 'privremeni ured' za brutalnih 6,3 milijuna eura
Foto: GONZALEZ OSCAR/Alamy/Profimedia

Isplivali detalji nabave

Skandal je izbio na vidjelo nakon što je list El País objavio da je regionalna vlada u travnju kupila skupocjeni stan u elitnoj madridskoj četvrti Chamberí.

Španjolskoj političarki vlada kupila 'privremeni ured' za brutalnih 6,3 milijuna eura
Foto: Thomas COEX/AFP/Profimedia

Dodatnu sumnju probudili su dokumenti prema kojima je vlada zahtijevala nekretninu veličine između 250 i 400 četvornih metara s velikom terasom, što su neobični zahtjevi za klasičan administrativni ured.

Španjolskoj političarki vlada kupila 'privremeni ured' za brutalnih 6,3 milijuna eura
Foto: Thomas COEX/AFP/Profimedia

Situaciju dodatno komplicira činjenica da Ayuso živi s partnerom Albertom Gonzálezom Amadorom, koji trenutačno čeka suđenje zbog optužbi za poreznu prijevaru i falsificiranje dokumenata.

Stan će biti prodan

Suočena s lavinom kritika, Ayuso je najprije odbacila optužbe nazvavši ih "prljavom kampanjom".

Regionalna je vlada naknadno objavila da će stan ipak biti prodan, a prihod doniran žrtvama ovosezonskih šumskih požara u okolici Madrida.

Čelnik Narodne stranke stao je u Ayusoinu obranu, ali je poručio nadležne službe moraju objasniti nelogičnost kupnje nekretnine koja se ne može koristiti kao ured.

S druge strane, središnja vlada i lijeva oporba njezina su objašnjenja nazvali "zabrinjavajućima" te otvoreno zatražili njezinu ostavku, dok pravobraniteljstvo i sudovi već češljaju pet prijava pristiglih zbog ove sumnjive transakcije.

španjolskaKorupcijaTrošenje Javnog Novca
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