Srbin (32) protjeran iz Hrvatske: Lažnom vozačkom iz Bugarske pokušao prijeći granicu

Granična policija u Slavonskom Brodu u petak je uhitila državljanina Srbije (32) nakon što je na izlazu iz Hrvatske pokazao krivotvorenu vozačku dozvolu.

Tijekom redovne granične kontrole vozač je policajcima predočio vozačku dozvolu Republike Bugarske.

Zbog uočenih nepravilnosti posumnjalo se u njezinu originalnost, nakon čega je vozač uhićen i priveden u službene prostorije.

Nikad nije položio vozački ispit

Kriminalističkim istraživanjem potvrđeno je da je vozačka dozvola krivotvorena.

Utvrđeno je da je Srbin spornu vozačku nabavio od nepoznate osobe u Bugarskoj s ciljem da si nezakonito pribavi pravo na upravljanje vozilima, s obzirom na to da nikada nije položio vozački ispit ni za jednu kategoriju.

Protiv njega će Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje na krivotvorenje isprave.

Protjeran iz Hrvatske

Policija mu je u upravnom postupku otkazala boravak u Hrvatskoj i odredila rok od tri dana za napuštanje zemlje.

Izrečena mu je i zabrana ulaska i boravka u Hrvatskoj u trajanju od tri mjeseca.

Uz to je dobio prekršajni nalog od 1386.36 eura, uključujući troškove postupka, zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, izvijestili su iz PU brodsko-posavske.