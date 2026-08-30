Kakav preokret: Hrvatska se probudila i napravila veliki korak ka Svjetskom prvenstvu

Hrvatska košarkaška reprezentacija u susretu je 2. kola skupine K drugog kruga kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo kao gost u Almereu svladala Nizozemsku sa 101-99 (22-31, 22-27, 32-19, 25-22) te tom pobjedom praktički osigurala nastup u Katru sljedeće godine.

Ivica Zubac je sa 24 koševa i 11 skokova predvodio Hrvatsku, 24 poena dodao je i Dario Šarić, Luka Božić je ubacio 18, a Mario Hezonja 16, dok su Keye van der Vuurst sa 23, Yannick Franke sa 21 i David N'Guessan sa 19 bili najbolji kod Nizozemske.

Hrvatska je vrlo loše odigrala prvo poluvrijeme, ali mnogo angažiranijom igrom u obrani i preciznom u napadu u nastavku ipak ostvarila preokret i upisala pobjedu koja ju gotovo sigurno vraća na SP nakon 13 godina izbivanja.

Nizozemska je sjajno otvorila utakmicu vanjskim šutom, u prvih šest minuta pogodila je pet trica za prednost 23-18, a do kraja prve četvrtine ta je prednost narasla na 31-22. Hrvatska je loše reagirala i na startu druge četvrtine a je Nizozemska u 12. minuti stigla do maksimalnih 14 razlike (36-22). Tu su prednost Nizozemci još nekoliko puta izjednačavali i na odmor otišli s ugodnih 58-44.

No, dugotrajan razgovor u svlačionici na poluvremenu hrvatskih igrača donio je ploda. Već u 25. minuti Hrvatska se primakla na samo 65-63, ali tada se Nizozemska zahvaljujući pogocima s linije slobodnih bacanja ponovno odvojila na 72-66. Ipak, uoči zadnjih 10 minuta bilo je samo 77-76 za domaće.

Tijekom prvih šest minuta zadnjeg perioda igralo se koš za koš, a onda je hrvatski kapetan Dario Šarić 3:49 minuta prije kraja pogodio, pokazat će se, ključnu tricu za vodstvo 95-92. Hrvatska prednost više nije ispuštala do kraja, u zadnju je minutu ušla s vodstvom 101-96, ali Van der Vuurst je tricom vratio neizvjesnost.

U samoj završnici oba su sastava propustila nekoliko napada, nakon Šarićevog promašaja 14 sekundi prije isteka vremena Nizozemci su odlučili tricom doći do pobjede, ali ni Franke niti Van der Vuurst nakon skoka u napadu nisu bili precizni.

Hrvatska je sada na omjeru pobjeda i poraza 7-1 te je praktički osigurala jedno od prva tri mjesta koja vode na SP u Katar, dok je Nizozemska na dnu skupine sa 2-6.

Hrvatskoj za definitivnu potvrdu povratka na SP, prvo nakon Španjolske 2014., treba još jedna pobjeda u zadnja četiri nastupa, u studenom će igrati protiv Poljske u gostima i Nizozemske doma, a u veljači protiv Latvije u gostima i Poljske doma.

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