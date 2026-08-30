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Hrvatski reprezentativac odigrao odličnu utakmicu: U visokoj pobjedi zabio golčinu pa asistirao

Hrvatski reprezentativac odigrao odličnu utakmicu: U visokoj pobjedi zabio golčinu pa asistirao
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Foto: Arne Amberg/imago sportfotodienst/Profimedia

Za goste iz Bremena od 84. minute zaigrao je 19-godišnji hrvatski igrač Patrice Čović.

30.8.2026.
17:31
Sportski.netHina
Arne Amberg/imago sportfotodienst/Profimedia
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Na autoritativan su način novu sezonu Bundeslige otvorili nogometaši Freiburga koji su pred svojim navijačima s 4-1 svladali Werder iz Bremena.

Freiburg su do startne pobjede u novoj sezoni odveli Japanac Yuito Suzuki i hrvatski reprezentativac Igor Matanović, koji je odigrao fenomenalnu utakmicu.

Domaćin je poveo u 29. minuti kada je nakon kornera, iz blizine, za 1-0 pogodio Suzuki. Pred sam kraj prvog dijela Freiburg je povećao vodstvo, a strijelac je ovog puta bio Matanović nakon lijepog pogotka s dvadesetak metara koji možete pogledati OVDJE.

U nastavku utakmice još je dva pogotka postigao Suzuki, u 48. i 55. minuti, s tim da je Matanović asistirao kod četvrtog pogotka Freiburga u 55. minuti. Matanović je zamijenjen u 73. minuti. Do kraja susreta Werder je uspio doći do počasnog pogotka, a domaću je mrežu u 76. minuti pogodio Stalmach.

Za goste iz Bremena od 84. minute zaigrao je 19-godišnji hrvatski igrač Patrice Čović.

Igor MatanovićFreiburg
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