Hrvatski reprezentativac odigrao odličnu utakmicu: U visokoj pobjedi zabio golčinu pa asistirao

Na autoritativan su način novu sezonu Bundeslige otvorili nogometaši Freiburga koji su pred svojim navijačima s 4-1 svladali Werder iz Bremena.

Freiburg su do startne pobjede u novoj sezoni odveli Japanac Yuito Suzuki i hrvatski reprezentativac Igor Matanović, koji je odigrao fenomenalnu utakmicu.

Domaćin je poveo u 29. minuti kada je nakon kornera, iz blizine, za 1-0 pogodio Suzuki. Pred sam kraj prvog dijela Freiburg je povećao vodstvo, a strijelac je ovog puta bio Matanović nakon lijepog pogotka s dvadesetak metara koji možete pogledati OVDJE.

U nastavku utakmice još je dva pogotka postigao Suzuki, u 48. i 55. minuti, s tim da je Matanović asistirao kod četvrtog pogotka Freiburga u 55. minuti. Matanović je zamijenjen u 73. minuti. Do kraja susreta Werder je uspio doći do počasnog pogotka, a domaću je mrežu u 76. minuti pogodio Stalmach.

Za goste iz Bremena od 84. minute zaigrao je 19-godišnji hrvatski igrač Patrice Čović.