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Rusija se sprema napasti članicu NATO-a? Visoki dužnosnik: 'Ostajemo u pripravnosti'

Rusija se sprema napasti članicu NATO-a? Visoki dužnosnik: 'Ostajemo u pripravnosti'
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Ilustracija
Foto: Danylo Antoniuk/Ukrinform/Avalon/Profimedia

Poljski premijer Donald Tusk u subotu je kazao da Poljska i NATO moraju biti spremni na različite scenarije te da se ne može isključiti provokacija Rusije protiv bilo koje članice NATO-a

30.8.2026.
18:16
Hina
Danylo Antoniuk/Ukrinform/Avalon/Profimedia
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Dužnosnik NATO-a u nedjelju je rekao da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Europi, ali da u ovome trenutku savez ne vidi neposrednu prijetnju od napada.

"Premda su Rusi suočeni s prilično snažnim otporom Ukrajine, oni pojačavaju napade na tu zemlju, kao i hibridne akcije u Europi", rekao je dužnosnik.

"Kao i obično NATO ostaje u pripravnosti i na oprezu zbog raznih prijetnja s kojima smo suočeni. U ovome trenutku ne vidimo neposrednu prijetnju od napada", rekao je NATO-ov dužnosnik. 

"I dalje smo uz Ukrajinu. NATO nastavlja danonoćno raditi kako bi zajamčio sigurnost naših milijardu ljudi", istaknuo je.

Tusk: 'Moramo biti spremni na sve'

Poljski premijer Donald Tusk u subotu je kazao da Poljska i NATO moraju biti spremni na različite scenarije te da se ne može isključiti provokacija Rusije protiv bilo koje članice NATO-a.

Direktor CIA-e John Ratcliffe u utorak je otputovao u Rusiju da bi se ondje nakratko sastao s kolegama iz obavještajnih službi.

Dva izvora upoznata s tim pitanjem rekla su Reutersu da je Ratcliffe tijekom tog sastanka spomenuo mogućnost ruske operacije protiv članice NATO-a, premda nije poznato ni jasno je li to bila jedina svrha putovanja.

Njemački kancelar Friedrich Merz u utorak je kazao da će njemačka vlada uskoro objaviti tko je odgovoran za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle ranije ovaj mjesec.

Rusija dosljedno negira bilo kakvu umiješanost u planiranje sabotaže ili napada na Europu te odbacuje takve optužbe, smatrajući ih zapadnjačkim zastrašivanjem.

RusijaNapadNato
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