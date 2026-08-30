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VELIKI GUBITAK /

Preminuo je Zdravko Mustać, istaknuti i nagrađivani hrvatski filmski te televizijski autor

Preminuo je Zdravko Mustać, istaknuti i nagrađivani hrvatski filmski te televizijski autor
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Foto: Profimedia

Legendarni autor splitske alternativne škole i dobitnik triju Oktavijana preminuo je u rodnoj Privlaci u 65. godini života

30.8.2026.
18:26
Hot.hr
Profimedia
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Desetak dana uoči 65. rođendana, u rodnoj Privlaci preminuo je Zdravko Mustać, istaknuti hrvatski filmski i televizijski autor. U alternativnim filmskim krugovima bio je poznat po predanom radu i osebujnom autorskom rukopisu, a za svoje je stvaralaštvo višestruko nagrađivan.

Od prava do filma

Mustać je odrastao u Privlaci i Zadru, a početkom 1980-ih upisao je pravo u Splitu. No ljubav prema filmu ubrzo je nadjačala planove o pravničkoj karijeri. Presudan je bio susret s filmskim svijetom Kino-kluba Split i Ivanom Martincom, važnim predstavnikom splitske filmske škole, čija su predavanja o filmskoj klasici i alternativnoj kinematografiji snažno utjecala na mladog Mustaća.

Dugogodišnja karijera

Postao je dio takozvane četvrte generacije Kino-kluba Split, uz autore poput Borisa Poljaka, Željka Batinovića, Darka Štambuka i Luke Bezića. Od početka 1980-ih stvarao je kratke filmove koji su se kretali od poetskih do eksperimentalnih i konceptualnih formi.

Posebno se istaknuo tijekom 1990-ih kao autor videa, a među njegovim zapaženijim radovima bio je "Bouquet" iz 1996. godine. Za svoj je rad osvojio i tri Oktavijana na Danima hrvatskoga filma.

Godine 2001. snimio je "Nigredo", svoj prvi profesionalni film u produkciji Hrvatskog filmskog saveza i Vere Robić Škarice. S Borisom Poljakom nastavio je surađivati na brojnim eksperimentalnim, dokumentarnim i igranim projektima sve do 2016. godine.

Iako je većina njegova opusa vezana uz kratke forme, Mustać je snimio i cjelovečernji film "Blizine" (2009.), koji je sniman samo u jednom prostoru u liftu, te dokumentarac "Martinac" (2015.), posvetu svom nekadašnjem mentoru. Time je na simboličan način zaokružio svoj dugogodišnji filmski put.

Hrvatska KinematografijaHrvatski FilmPreminuo
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