Nakon našeg upita, ipak obrat! Iz Vlade kažu: 'Osigurat ćemo sredstva za povijesni uspjeh Hrgovića'

Filip Hrgović ostvario je najveći uspjeh profesionalne karijere nakon što je u londonskoj O2 Areni svladao Mosesa Itaumu i osvojio upražnjeni IBF pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Hrvatski boksač tako je stigao do jednog od najprestižnijih naslova u profesionalnom boksu, no postavilo se pitanje donosi li mu taj uspjeh i pravo na novčanu nagradu od države.

Kako je ranije net.hr doznao, Hrgoviću za osvajanje IBF-ova svjetskog naslova ne pripada državna novčana nagrada prema tom pravilniku. Razlog nije vrijednost njegova sportskog uspjeha, nego činjenica da profesionalni boks i njegovi različiti svjetski savezi nisu uključeni u sustav nagrađivanja na isti način kao natjecanja pod okriljem međunarodne federacije priznate unutar olimpijskog sustava.

Pa ipak, nakon našeg upita, iz Vlade su poslali priopćenje da će za Hrgovićev povijesni uspjeh ipak osigurati nagradu. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

'Ispisao je novu stranicu hrvatske sportske povijesti'

"Vlada Republike Hrvatske upućuje iskrene čestitke hrvatskom boksaču Filipu Hrgoviću na povijesnom sportskom uspjehu i osvajanju naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u.

Filip Hrgović ostvario je ovaj izniman rezultat sinoć u londonskoj O2 Areni, gdje je u borbi za upražnjeni naslov svjetskog prvaka svladao britanskog boksača Mosesa Itaumu te u devetoj rundi tehničkim nokautom stigao do najvećeg uspjeha svoje profesionalne karijere.

Osvajanjem svjetskog naslova Filip Hrgović ispisao je novu stranicu hrvatske sportske povijesti, a njegov uspjeh ponos je cijele Republike Hrvatske.

Iako se, prema važećem Zakonu o sportu i propisima kojima je uređeno državno nagrađivanje vrhunskih sportskih postignuća, ovaj rezultat ne može nagraditi kroz postojeći sustav državnih nagrada, Vlada Republike Hrvatske će osigurati sredstva za Filipa Hrgovića kao posebno priznanje za osvajanje naslova svjetskog prvaka, kroz odgovarajući zakoniti pravni i proračunski mehanizam.

Hrgovićev uspjeh nije samo vrhunsko sportsko ostvarenje. Njegova pobjeda u jednoj od najvažnijih svjetskih boksačkih arena, pred međunarodnom sportskom javnošću, predstavlja i značajan doprinos međunarodnoj promociji Republike Hrvatske. Hrvatska se ponovno pozicionira kao zemlja vrhunskih sportaša, snažne sportske tradicije i iznimnih pojedinačnih postignuća koja privlače pozornost milijuna ljudi diljem svijeta.

Još jednom čestitamo Filipu Hrgoviću, njegovom timu i svima koji su sudjelovali u njegovom sportskom putu te mu želimo mnogo uspjeha u nastavku karijere", poručili su iz Vlade.