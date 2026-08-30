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LEGENDARNI JIMMY STANIĆ /

Na koncertima zbijao šale, nadimak dobio po kauboju, a nastupao je gotovo do kraja života

Na koncertima zbijao šale, nadimak dobio po kauboju, a nastupao je gotovo do kraja života
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Foto: Robert Anic/PIXSELL

'Kako tako dugo živim? To vam ne mogu reći, to je tajna', rekao je umjetnik u 94. godini života

30.8.2026.
19:56
Maja JakirčevićHot.hr
Robert Anic/PIXSELL
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Glazbeni velikan Jimmy Stanić rođen je u Zagrebu 1929. godine. Pravo mu je ime bilo Stjepan, no prepoznatljivi nadimak Jimmy dobio je još kao dječak u rodnom gradu, i on ga je pratio kroz cijeli život. Glazbeni put započeo je u ranoj mladosti, a osim po specifičnom vokalu, bio je poznat i kao vrstan gitarist te kontrabasist, a tijekom bogate karijere s nevjerojatnom se lakoćom prilagođavao različitim žanrovima i epohama.

Na koncertima zbijao šale, nadimak dobio po kauboju, a nastupao je gotovo do kraja života
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jedna od najdugovječnijih karijera

Na sceni je trajao više od sedam desetljeća, a njegova vitalnost bila je fascinantna jer je aktivno nastupao i nakon što je proslavio 90. rođendan. Punio je dvorane poput Tvornice kulture i u devetom desetljeću života, pjevajući i zbijajući šale s jednakom energijom kao na početku karijere. 

Njegovi nastupi nikada nisu bili obični koncerti, već svojevrsni stand-up nastupi. Jimmy je između pjesama redovito pričao viceve, dijelio anegdote iz starog Zagreba i improvizirao na pozornici, zbog čega ga je obožavala publika svih generacija.

Iza sebe je ostavio niz bezvremenskih pjesama koje su obilježile domaću glazbenu antologiju. Od hitova poput "Prolazi sve", "Kukavica" i "Moja kobila Suzy", pa sve do kultnog "Dimnjačara" kojeg je godinama s puno šarma i topline izvodio sa suprugom Barbarom. Time je Stanić zaokružio neponovljivu i bogatu glazbenu ostavštinu.

Jimmy StanićKarijeraGlazba
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