Krvavi obračun u Zadru: Posvađali se ispred kafića pa ga dvaput upucao iz pištolja

Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (57) zbog pokušaja ubojstva koje se dogodilo u petak.

Prema informacijama policije, svemu je prethodio sukob ispred jednog ugostiteljskog objekta u kojem su sudjelovali 57-godišnjak i njegov 38-godišnji poznanik s jedne strane, te 45-godišnji oštećenik s druge strane.

Nakon verbalne prepirke, 57-godišnjak je iz pištolja ispalio najmanje dva hitca u pravcu 45-godišnjaka nanijevši mu dvije ustrjelne rane u donjem dijelu tijela.

Svi sudionici su se nakon toga udaljili s mjesta događaja. Ozlijeđeni 45-godišnjak je idućeg dana prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Oduzeto oružje i droga

Osumnjičeni 57-godišnjak uhićen je na adresi prebivališta iste večeri, a ubrzo je priveden i 38-godišnji muškarac. Očevidom i daljnjim pretragama domova, prostorija i vozila koje koriste osumnjičeni, policijski službenici su izuzeli niz predmeta.

Kod 57-godišnjaka je pronađen i oduzet pištolj, oko 18 grama marihuane te dvije drobilice. Policija zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama nastavlja kriminalističko istraživanje.

Kod 38-godišnjaka pronađeni su pištolj, 89 komada streljiva, oko šest grama kokaina, oko 282 grama marihuane i digitalna vaga za precizno mjerenje.

Dobili kaznene prijave

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, protiv 57-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru zbog sumnje u ubojstvo u pokušaju, te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Pritvorskom nadzorniku predan je i 38-godišnjak uz kaznenu prijavu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, dok se kriminalističko istraživanje vezano uz nezakonito posjedovanje oružja nastavlja. Također, zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, protiv obojice se pokreće prekršajni postupak pred nadležnim sudom.