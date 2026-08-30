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SUSRET ZVIJEZDA /

Ante Gelo i Jelena Perčin u društvu slavnog Britanca: Jedan detalj svima je odmah zapeo za oko

Ante Gelo i Jelena Perčin u društvu slavnog Britanca: Jedan detalj svima je odmah zapeo za oko
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Par je iza kulisa pozirao s legendarnim osnivačem sastava Incognito, no obožavatelji su svu pažnju usmjerili na Gelinu promjenu

30.8.2026.
21:49
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Poznati hrvatski glazbenik Ante Gelo (51) ovog ljeta bez prestanka niže profesionalne i privatne uspjehe. Nakon vjenčanja s glumicom Jelenom Perčin (45), kraj kolovoza proveo je radno kao umjetnički direktor Makarska Jazz Festivala. Jedna od objava s festivala na njegovom Instagramu privukla je posebnu pažnju i simpatične reakcije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Susret glazbenih velikana na Jadranu

Na fotografiji objavljenoj 29. kolovoza, Gelo pozira nasmijan u društvu svoje supruge Jelene i Jean-Paula 'Bluey' Maunicka (69). Riječ je o osnivaču i frontmenu poznatog britanskog acid jazz sastava Incognito, koji je te večeri nastupio na 13. izdanju festivala. Gelo je, kao umjetnički direktor, bio domaćin glazbenicima, a fotografija bilježi opuštenu atmosferu druženja iza pozornice.

Profesionalni uspjesi i osobna sreća

Osim poslovnih uspjeha, Geli očito dobro ide i na privatnom planu. Na fotografiji je sa suprugom Jelenom Perčin, s kojom se vjenčao u srpnju. Da je sreća očita, primijetili su i njegovi pratitelji na Instagramu,a jedan od komentara posebno se istaknuo: "Gospodine Ante, moje mišljenje otkad ste se oženili za gospođu Jelenu vi ste se pomladili". Taj simpatični komentar potvrđuje dojam da glazbenik uživa u lijepom životnom razdoblju.

Gelo nastavlja radnim tempom pa ga tako u rujnu očekuju novi izazovi kao umjetničkog voditelja dva velika koncerta u Zagrebu posvećena glazbenoj ostavštini obitelji Dedić-Novak.

Ante GeloJelena PerčinMakarska
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