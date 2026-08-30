U Srebrenici najavljeno okupljanje za oproštaj od ratnog zločinca Ratka Mladića

U Srebrenici je za 2. rujna najavljeno okupljanje povodom oproštaja od ratnog zločinca Ratka Mladića. Na sramotnom plakatu upućen je poziv u "Srpsku Srebrenicu", naziv koji Mladić spominje na snimci iz ljeta 1995. godine, pišu Vijesti.ba.

Skandalozna je činjenica da se okupljanje organizira upravo u Srebrenici, mjestu koje je simbol stradanja više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u srpnju 1995. godine.

Foto: Screenshot/Instagram

Za dio srpske javnosti Mladić je heroj, a za žrtve i njihove obitelji predstavlja simbol zločina, progona i genocida. U Srebrenici se svake godine 11. srpnja odaje počast žrtvama genocida i podsjeća na posljedice ratnih zločina.

Balkanski krvnik umro je 27. kolovoza u Haagu. Za genocid, progon, istrebljenje, ubojstva i prisilno premještanje nesrpskog stanovništva, kao i za zločine počinjene tijekom opsade Sarajeva i uzimanje pripadnika UN-a za taoce, Mladić je osuđen 2017. godine. Žalbeno vijeće potvrdilo je tu presudu i doživotnu kaznu 2021. godine.

U Hrvatskoj je u odsutnosti osuđen na 20 godina zatvora za razaranje Šibenika i šire okolice. Također, u studenom 1991. počinjen je i pokolj u Škabrnji. Iako Mladić u Haagu nije bio optužen niti osuđen za taj zločin, bio je na čelu postrojbi koje su imale operativnu kontrolu nad tim područjem.