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EREDIVISIE  /

Marko Pjaca igra u sjajnoj formi: Zabio drugu utakmicu zaredom

Marko Pjaca igra u sjajnoj formi: Zabio drugu utakmicu zaredom
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Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV/Alamy/Profimedia

Na ljestvici vodi AZ Alkmaar s maksimalnih 12 bodova. PSV ima deset, Feyenoord osam, a po sedam su skupili Ajax, Fortuna Sittard i Go Ahead Eagles. Sedmi Twente ima šest bodova.

30.8.2026.
22:27
Hina
Orange Pictures, Orange Pics BV/Alamy/Profimedia
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Bez problema su nogometaši Twentea upisali tri gostujuća boda ove nedjelje, u ogledu četvrtog kola nizozemske Eredivisie slavili su kod Cambuura s 4-1.

Po dva pogotka u svakom poluvremenu postigla je momčad iz Enschedea. U prvom dijelu strijelci su bili Nijstad u 22. te Weghorst u 26. minuti. Dvoboj je definitivno odlučen početkom drugog poluvremena, u 47. minuti, kada je nekadašnji hrvatski reprezentativac Marko Pjaca bio strijelac za 3-0. Pjaca je bio u udarnoj momčadi, a zamijenjen je u 77. minuti. Na samom kraju Taha je u 81. minuti bio strijelac za 4-0, dok je domaćin počasni pogodak postigao u 88. preko Hamachea.

Dodajemo da je ovo Pjaci bio drugi pogodak u nizu budući da je zabio i u prošloj utakmici protiv Qarabaga u playoffu za Konferencijsku ligu. Ove je sezone Pjaca zabio pet pogodaka i nadodao jednu asistenciju u sedam utakmica.

Na ljestvici Eredivisie vodi AZ Alkmaar s maksimalnih 12 bodova. PSV ima deset, Feyenoord osam, a po sedam su skupili Ajax, Fortuna Sittard i Go Ahead Eagles. Sedmi Twente ima šest bodova.

Marko PjacaTwenteEredivisie
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