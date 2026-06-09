Hajduk prodaje svog dragulja? Mladi branič na radaru nizozemskog velikana

Ako je za vjerovati pisanju nizozemskih medija, Šimun Hrgović bi uskoro mogao napustiti Hajduk, a splitski Bili pritom lijepo zaraditi.

Naime, kako piše Tubantia, za Hrgovića je zainteresiran nizozemski Twente. Iako nije poznato koliko bi Twente trebao platiti Hajduku na ime odštete za mladog braniča, jasno je da bi se ta cifra kretala u višemilijunskom iznosu. Hrgović je prvotimac hrvatskog doprvaka i standardni mladi reprezentativac, a prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura.

Osim Hrgovića, u užem krugu je i Aske Adelgaard iz Go Ahead Eaglesa.

Dodajemo kako za Twente već igra jedan Hrvat – Marko Pjaca, kao i to da je tehnički direktor kluba bivši trener Manchester Uniteda Erik ten Hag.