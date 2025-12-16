FREEMAIL
IDE U RUDARE /

Darijo Srna dolazi u Split s vrećom novca: Želi dovesti Hajdukova dragulja

Darijo Srna dolazi u Split s vrećom novca: Želi dovesti Hajdukova dragulja
Foto: Sime Zelic/pixsell

Jedan je od najperspektivnijih hrvatskih lijevaka, već je skupio 14 nastupa za U-21 reprezentaciju Hrvatske

16.12.2025.
10:42
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Darijo Srna, sportski direktor Šahtara iz Donjecka, bacio je oko na Hajdukovog mladog beka Šimuna Hrgovića, piše ukrajinski Sport

Šahtar je u potrazi za lijevim bekom. Njihov Irakli Azarov je na odlasku iz momčadi, a Srna na listi želja ima dva igrača, među kojima je i Hajdukov dragulj Šimun Hrgović. Šimun se ustalio na lijevoj strani za Hajduk, ove sezone je odigrao 12 utakmica u SHNL-u i podijelio dvije asistencije.

Sve o Hajduku čitajte na portalu Net.hr.

Jedan je od najperspektivnijih hrvatskih lijevaka, već je skupio 14 nastupa za U-21 reprezentaciju Hrvatske, a samo je pitanje vremena kada će debitirati za A selekciju. Hrgovića Transfermarkt cijeni na 2.5 milijuna eura, ugovorom je vezan za Split do 2028., a Ukrajinci će morati iskeširati sigurno puno više za Hrgovića. 

