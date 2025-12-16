Supruga legendarnog Nijemca ide u politiku. Učlanila se u demokršćane

Prema pisanju BILD-a, supruga legendarnog nogometaša Bayerna i njemačke reprezentacije Thomasa Müllera, Lisa Müller, odlučila se uključiti u politiku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Do te je odluke došlo nakon što je Lisa odradila praksu kod predsjednice bavarskog parlamenta Ilse Aigner (CSU). To iskustvo potaknulo je Lisu Müller da pristupi CSU-u, bavarskoj „podružnici” Kršćansko-demokratske unije (CDU) kancelara Friedricha Merza. Radijskoj postaji Antenne Bayern izjavila je: „CSU je moj politički dom.“ Dodala je i: „Praksa mi se ondje jako svidjela i mogla sam steći mnogo zanimljivih dojmova i iskustava. Sve me to dodatno učvrstilo u mojoj odluci”, prenosi BILD.

Osvrt unatrag: Već je ljetos dresurna jahačica govorila o mogućoj budućnosti u politici, no tada je pojasnila: „Nikada nisam rekla da želim ući u politiku. U načelu sam vrlo zainteresirana za politiku, gospodarstvo i zbivanja u svijetu.“

Nekoliko mjeseci kasnije dodatno je izoštrila svoje stajalište, u listopadu je bila prisutna u Landtagu i stekla dublji uvid u politiku. „Dobila sam vrlo detaljan uvid. Gospođa Aigner me doista posvuda vodila sa sobom te mi je mnogo toga objašnjavala i pokazivala. Na tome sam joj vrlo zahvalna.“

Predsjednica bavarskog parlamenta Ilse Aigner o Müllerinu ulasku u stranku rekla je: „Lisa Müller je zainteresirana i inteligentna žena koja uz to vodi i poljoprivredno gospodarstvo – svoju ergelu.“ Prema vlastitim navodima, Lisa Müller zasad ne teži nikakvoj dužnosti ni mandatu.

Lisa i Thomas Müller par su još od 2007. godine, a u braku su od 2009. Kao dresurna jahačica, među ostalim, osvojila je bavarska prvenstva 2024. i 2025. godine. Prije nekoliko tjedana kritizirala je medijski odnos prema sebi, poručivši: „Čim ne ostvarim pobjedu, u običnim novinama, koje nemaju pojma o mom sportu, prikazuju me kao da sam podbacila.“

POGLEDAJTE VIDEO: Alonso preživio: 'Svi smo zajedno u ovoj krizi, jedna utakmica neće promijeniti situaciju'