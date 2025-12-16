FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTEZ ZA BUDUĆNOST /

Supruga legendarnog Nijemca ide u politiku. Učlanila se u demokršćane

Supruga legendarnog Nijemca ide u politiku. Učlanila se u demokršćane
×
Foto: Matthias Koch/imago Sportfotodienst/profimedia

CSU/CDU dio je EPP koalicije u Europskom parlamentu. U istoj koaliciji nalazi se i HDZ

16.12.2025.
9:47
Sportski.net
Matthias Koch/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prema pisanju BILD-a, supruga legendarnog nogometaša Bayerna i njemačke reprezentacije Thomasa Müllera, Lisa Müller, odlučila se uključiti u politiku.

Do te je odluke došlo nakon što je Lisa odradila praksu kod predsjednice bavarskog parlamenta Ilse Aigner (CSU). To iskustvo potaknulo je Lisu Müller da pristupi CSU-u, bavarskoj „podružnici” Kršćansko-demokratske unije (CDU) kancelara Friedricha Merza. Radijskoj postaji Antenne Bayern izjavila je: „CSU je moj politički dom.“ Dodala je i: „Praksa mi se ondje jako svidjela i mogla sam steći mnogo zanimljivih dojmova i iskustava. Sve me to dodatno učvrstilo u mojoj odluci”, prenosi BILD.

Osvrt unatrag: Već je ljetos dresurna jahačica govorila o mogućoj budućnosti u politici, no tada je pojasnila: „Nikada nisam rekla da želim ući u politiku. U načelu sam vrlo zainteresirana za politiku, gospodarstvo i zbivanja u svijetu.“

Nekoliko mjeseci kasnije dodatno je izoštrila svoje stajalište, u listopadu je bila prisutna u Landtagu i stekla dublji uvid u politiku. „Dobila sam vrlo detaljan uvid. Gospođa Aigner me doista posvuda vodila sa sobom te mi je mnogo toga objašnjavala i pokazivala. Na tome sam joj vrlo zahvalna.“

Predsjednica bavarskog parlamenta Ilse Aigner o Müllerinu ulasku u stranku rekla je: „Lisa Müller je zainteresirana i inteligentna žena koja uz to vodi i poljoprivredno gospodarstvo – svoju ergelu.“ Prema vlastitim navodima, Lisa Müller zasad ne teži nikakvoj dužnosti ni mandatu.

Lisa i Thomas Müller par su još od 2007. godine, a u braku su od 2009. Kao dresurna jahačica, među ostalim, osvojila je bavarska prvenstva 2024. i 2025. godine. Prije nekoliko tjedana kritizirala je medijski odnos prema sebi, poručivši: „Čim ne ostvarim pobjedu, u običnim novinama, koje nemaju pojma o mom sportu, prikazuju me kao da sam podbacila.“

POGLEDAJTE VIDEO: Alonso preživio: 'Svi smo zajedno u ovoj krizi, jedna utakmica neće promijeniti situaciju'

Thomas MüllerCsuCduCdu/csuBayern München
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POTEZ ZA BUDUĆNOST /
Supruga legendarnog Nijemca ide u politiku. Učlanila se u demokršćane