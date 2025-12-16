Supruga legendarnog Nijemca ide u politiku. Učlanila se u demokršćane
CSU/CDU dio je EPP koalicije u Europskom parlamentu. U istoj koaliciji nalazi se i HDZ
Prema pisanju BILD-a, supruga legendarnog nogometaša Bayerna i njemačke reprezentacije Thomasa Müllera, Lisa Müller, odlučila se uključiti u politiku.
Do te je odluke došlo nakon što je Lisa odradila praksu kod predsjednice bavarskog parlamenta Ilse Aigner (CSU). To iskustvo potaknulo je Lisu Müller da pristupi CSU-u, bavarskoj „podružnici” Kršćansko-demokratske unije (CDU) kancelara Friedricha Merza. Radijskoj postaji Antenne Bayern izjavila je: „CSU je moj politički dom.“ Dodala je i: „Praksa mi se ondje jako svidjela i mogla sam steći mnogo zanimljivih dojmova i iskustava. Sve me to dodatno učvrstilo u mojoj odluci”, prenosi BILD.
Osvrt unatrag: Već je ljetos dresurna jahačica govorila o mogućoj budućnosti u politici, no tada je pojasnila: „Nikada nisam rekla da želim ući u politiku. U načelu sam vrlo zainteresirana za politiku, gospodarstvo i zbivanja u svijetu.“
Nekoliko mjeseci kasnije dodatno je izoštrila svoje stajalište, u listopadu je bila prisutna u Landtagu i stekla dublji uvid u politiku. „Dobila sam vrlo detaljan uvid. Gospođa Aigner me doista posvuda vodila sa sobom te mi je mnogo toga objašnjavala i pokazivala. Na tome sam joj vrlo zahvalna.“
Predsjednica bavarskog parlamenta Ilse Aigner o Müllerinu ulasku u stranku rekla je: „Lisa Müller je zainteresirana i inteligentna žena koja uz to vodi i poljoprivredno gospodarstvo – svoju ergelu.“ Prema vlastitim navodima, Lisa Müller zasad ne teži nikakvoj dužnosti ni mandatu.
Lisa i Thomas Müller par su još od 2007. godine, a u braku su od 2009. Kao dresurna jahačica, među ostalim, osvojila je bavarska prvenstva 2024. i 2025. godine. Prije nekoliko tjedana kritizirala je medijski odnos prema sebi, poručivši: „Čim ne ostvarim pobjedu, u običnim novinama, koje nemaju pojma o mom sportu, prikazuju me kao da sam podbacila.“
