Georgina Rodriguez o prosidbi i skupocjenom prstenu: 'To je najmanje što mi je mogao ponuditi'

Argentinsko-španjolska manekenka i poduzetnica Georgina Rodriguez (31) uskoro će se udati za Cristiana Ronalda (40), portugalskog nogometaša i jednu od najvećih sportskih zvijezda današnjice. Nakon deset godina veze, Ronaldo ju je zaprosio dijamantnim prstenom procijenjene vrijednosti od tri milijuna dolara, koji je odmah izazvao veliku pozornost javnosti.

'Najmanje što mi je mogao ponuditi'

U intervjuu za španjolski ELLE Georgina se našalila kako ju je veličina i vrijednost prstena šokirala. "Prekrasan je. To je najmanje što mi je mogao ponuditi nakon deset godina čekanja", izjavila je. Istaknula je da joj prsten u tom trenutku nije bio najvažniji, već sam čin prosidbe, dodavši kako je tek dan kasnije u potpunosti osvijestila koliko je dijamant zapravo impresivan.

Ljubav koja traje od 2016.

Par je zajedno od 2016. godine te imaju kćeri Alanu (7) i Bellu (2), dok je njihov sin Ángel preminuo tijekom poroda. Georgina je ujedno i pomajka Ronaldovoj djeci – Cristianu Ronaldu Jr. (15) te blizancima Evi i Mateu (8). Kako sama kaže, upravo su ih djeca dodatno povezala i učvrstila njihovu vezu.

'Naše su duše razgovarale'

Govoreći o početku njihove romanse, Georgina je opisala snažnu povezanost koju je osjetila već pri prvom susretu. Istaknula je da njihova ljubav s godinama raste, prilagođava se i jača, bez obzira na izazove koje donosi život pod povećalom javnosti.

Velika obitelj i planovi za budućnost

Georgina priznaje da je oduvijek sanjala o velikoj obitelji te ne isključuje mogućnost da u budućnosti ima još djece. Naglašava kako su odgoj i prave vrijednosti ključni, bez obzira na bogatstvo i slavu koje okružuju njihovu obitelj.

