ŽIVOT U BALANSU /

Luka je stigao do stanice na kojoj je počeo plakati: 'Neka mi netko pomogne! Gdje je izlaz?!'

Luka je stigao do stanice na kojoj je počeo plakati: 'Neka mi netko pomogne! Gdje je izlaz?!'
Foto: Rtl

Na prvoj stanici Luku smo suočili s njegovom slikom - trebao je potpuno otvoreno reći što misli o sebi - negativno i pozitivno

17.12.2025.
19:26
Magazin.hr
Rtl
Težak uspon, puno emocija, zabava i - slamanje. Kroz različite stanice pune psihičkih i fizičkih izazova Luka Veljković je prošao težak put kako bi se mogao otvoriti, upoznati s pravim sobom i na kraju pobijediti. Naš trener Marko Čerljenec je uspio izvući iz Luke njegove najmračnije misli i traume.

Prva stanica - ogledalo

Na prvoj stanici Luku smo suočili s njegovom slikom - trebao je potpuno otvoreno reći što misli o sebi - negativno i pozitivno. Kroz njegovo razmišljanje o sebi vrlo jasno se može vidjeti razlika između njegovog samopoštovanja i ega.

Druga stanica - prejedanje

Na oko bezazlena situacija. Jedan jednostavan prehrambeni proizvod nam je bio uvod u temu Lukinog emocionalnog prejedanja. Na drugoj stanici ga je čekala prava pomama - o kojoj ste sve čuli u prvoj epizodi - čips!

Dobio je zadatak da ga mora nositi sa sobom i ne otvoriti do samog vrha. Kako je to krenulo, zašto je svaki put kad se osjećao loše posegnuo za hranom, kakve komentare je dobivao od obitelji i prijatelja ... Sve u svemu, došlo je do teških razgovora i spoznaje - sve s ciljem da ga otvorimo do kraja.

Treća stanica - fizički okršaj

Kako bi ga pripremili do kraja za sve što treba izbaciti iz sebe - dali smo mu tešku fizičku prepreku. Ono što je bilo bitno je da shvati da u ovom procesu nije sam - koliko god bolan bio. Marko mu je pružio pravu podršku i ono što se moglo vidjeti da je iz Luke krenulo izlaziti puno ljutnje. Ubrzo su krenuli na sljedeću stanicu koja je za Luku bila ključna - stanica gdje će na kraju plakati i vrištati.

Na pola planine na koju se mora popeti mu je bilo najteže, no čekao ga je još velik put do vrha - kako je to izgledalo pogledajte u trećoj epizodi serijala ‘Život u balansu’ na YouTubeu RTL-a.

POGLEDAJTE VIDEO Psihologinja: 'Bitno je raditi na sebi i biti svjestan da loši dani neće trajati zauvijek'

Luka VeljkoviĆMarko ČerljenecPretilostživot U Balansu
